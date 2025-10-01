01 out, 2025 - 14:39 • Ana Kotowicz
A Marinha israelita prepara-se para intercetar a flotilha humanitária que segue rumo a Gaza, avança a imprensa local. Para já, Israel deverá mobilizar 600 agentes em terra, para deter ou deportar os ativistas.
Depois de intercetar as dezenas de embarcações, a Marinha deverá levar os ocupantes para terra, escreve o Times of Israel. Ali, serão deportados ou detidos, numa operação complexa devido ao número elevado de ativistas e que poderá culminar no Yom Kipur, a data mais sagrada do calendário judaico, que começa na noite de quarta-feira.
Médio Oriente
Em Copenhaga, o primeiro-ministro assegurou estar (...)
A flotilha entrou na zona de exclusão marítima que Israel mantém sobre as águas da Faixa de Gaza. Segundo a Kann, a televisão pública israelita, a unidade de forças especiais navais, Shayetet 13, irá avançar, tomando o controlo dos 47 navios, caso a flotilha não pare.
No porto de Ashdod (30 km a norte de Gaza), relata a imprensa, estarão mobilizados 600 polícias e oito ambulâncias. Além disso, sete hospitais e vários centros médicos da região estão em alerta, caso resultem feridos da operação -- algo pouco habitual para esta altura, já que o estado de alerta implica reforço de meios e durante o Yom Kipur o país praticamente paralisa.
A flotilha Global Sumud é composta por 47 barcos onde seguem mais de 500 ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg, e os portugueses Mariana Mortágua (deputada do BE), Sofia Aparício e Miguel Duarte.