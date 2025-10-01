Militares franceses tomam barco russo suspeito de lançar drones

Militares franceses tomaram um barco russo por suspeita de ser responsável pelo lançamento de drones em espaço aéreo europeu.

Segundo o "The Guardian", o navio que transporta petróleo consta numa lista de uma "frota sombra" da Rússia.

A embarcação, conhecida como "Boracay", era uma dos quatro navios na proximidade da Dinamarca, aquando da passagem de drones no espaço aéreo do país, o que obrigou ao encerramento de vários aeroportos.

O navio transportava cerca de 750 mil barris de petróleo para a Índia, mas foi intercetado no domingo e desviado para França, para ser investigado. Segundo um procurador francês, Stéphane Kellenberger, o barco foi intercetado depois de se ter recusado a cooperar.

Do seu lado, o Kremlin nega ter qualquer tipo de informação sobre a embarcação ou o seu envolvimento no lançamento de drones.

Os vários incidentes com drones registados na última semana na Dinamarca vão levar a um aumento da segurança no país. Copenhaga recebe, esta semana, uma cimeira informal dos líderes da União Europeia (UE), assim como a cimeira anual da Comunidade Política Europeia, de que fazem parte 47 países.

França, Alemanha e Suécia anunciaram, esta segunda-feira, o envio de militares e sistemas antidrones para a Dinamarca. Na semana passada, a presença de drones interrompeu as aterragens e descolagens em seis aeroportos, incluindo o de Copenhaga, o mais movimentado da região nórdica. A primeira-ministra Mette Frederiksen descreveu os incidentes como "um ataque híbrido" ao país.

No domingo, a Dinamarca ordenou a proibição de voos civis de drones, depois destes serem avistados em várias instalações militares durante a noite.

A NATO declarou no sábado que estava escalar a missão no Mar Báltico em resposta à situação na Dinamarca, e uma fragata de defesa aérea alemã chegou a Copenhaga no domingo, para auxiliar na vigilância do espaço aéreo.