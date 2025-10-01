Morreu a ambientalista Jane Goodall, a melhor amiga dos primatas

Morreu Jane Goodall, a ambientalista e cientista que dedicou a vida a estudar e proteger os primatas. Tinha 91 anos. A notícia da morte da conservacionista foi avançada esta quarta-feira pelo Instituto Jane Goodall, organização por si fundada. Jane Goodall morreu de causas naturais, segundo uma publicação divulgada nas redes sociais da instituição. “As descobertas da Dra. Goodall como etóloga revolucionaram a ciência, e foi uma incansável defensora da proteção e restauração do nosso mundo natural”, lê-se na mensagem. Com uma carreira que atravessou mais de seis décadas, Jane Goodall transformou a sua paixão infantil por primatas numa missão global de conservação. Do seu primeiro contacto com chimpanzés selvagens na Tanzânia até às intervenções internacionais sobre alterações climáticas, Goodall inspirou milhões com o seu exemplo e dedicação. Jane Goodall, uma mulher pioneira Jane Goodall tornou-se conhecida pela descoberta do uso de ferramentas entre os chimpanzés — os nossos parentes vivos mais próximos —, um feito que desafiou as fronteiras entre o ser humano e o resto do reino animal.

Outro contributo para o futuro do planeta foi o trabalho que desenvolveu com jovens ao longo das últimas décadas, através do programa Roots & Shoots (Raízes e Rebentos), uma iniciativa de ação liderada por jovens com alcance global. Nascida em Londres, em 1934, e criada em Bournemouth, no sul de Inglaterra, Goodall sonhava desde pequena em viver entre animais selvagens — uma paixão alimentada por livros como Tarzan e Dr. Dolittle e por um gorila de peluche oferecido pelo pai. Sem meios para frequentar a universidade, trabalhou como secretária e numa produtora de cinema, até que, em 1957, embarcou num navio rumo ao Quénia para visitar uma amiga. Uma viagem viagem que lhe mudou a vida.

Em África, conheceu o antropólogo Louis Leakey, que a convidou para estudar chimpanzés nas margens do lago Tanganica, na atual Tanzânia. Foi aí que fundou a Reserva de Chimpanzés de Gombe Stream, mais tarde transformada em centro de investigação. Apesar de não ter formação académica, as observações de Goodall mudaram para sempre a ciência do comportamento animal. Descobriu que os chimpanzés usavam ferramentas, comiam carne e tinham estruturas sociais complexas, incluindo relações familiares e demonstrações de emoção. Contra a norma científica da época, deu nomes aos animais, em vez de números — entre os mais conhecidos estava David Greybeard, reconhecível por uma faixa prateada de pelos no rosto. “Descobrimos que, afinal, não há uma linha clara que separa os humanos do resto do reino animal”, afirmou num famoso discurso em 2002. Por esta descoberta, o antropólogo Louis Leakey declarou: “Temos de redefinir a ferramenta, redefinir o homem, ou aceitar os chimpanzés como humanos.”

Uma voz global pelo clima Após anos no terreno e um doutoramento em Cambridge, Goodall percebeu que não bastava estudar os chimpanzés — era preciso salvar o seu habitat e planeta. Foi então que trocou a selva pelo ativismo ambiental, fundando, em 1977, o Instituto Jane Goodall, uma organização sem fins lucrativos que apoia a investigação, conservação e desenvolvimento sustentável em África e, mais tarde, em todo o mundo. Percorrendo o planeta a um ritmo impressionante — cerca de 300 dias por ano — encontrou-se com líderes políticos, comunidades locais e escolas, sempre com o mesmo objetivo: alertar para a crise ambiental e inspirar a ação. Fundou ainda o programa Roots & Shoots, voltado para a educação ambiental de crianças e jovens. “Estamos a esquecer-nos de que fazemos parte do mundo natural”, disse à CNN em 2020. “Ainda temos uma janela de oportunidade”, sublinhou. Em 2003, foi nomeada Dama do Império Britânico. Em 2025, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade dos EUA — a mais alta condecoração civil do país. “Sim, há esperança… Está nas nossas mãos" Goodall foi uma figura transformadora: cientista numa era dominada por homens, comunicadora apaixonada pela vida selvagem e, mais tarde, ativista empenhada em causas globais como as alterações climáticas, a desflorestação e a educação ambiental.