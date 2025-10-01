Número de mortos no terremoto de magnitude 6,9 nas Filipinas sobe para 69

O número de mortos pelo terramoto de magnitude 6,9 que atingiu o centro das Filipinas subiu para 69, informou as autoridade responsáveis pela gestão de desastres. Mais de 150 pessoas ficaram feridas. O governo filipino está a mobilizar, esta quarta-feira, agências para procurar sobreviventes e restaurar o fornecimento de energia e água. Na cidade de Bogo, no norte da província de Cebu, perto do epicentro do terremoto que atingiu a costa pouco antes das 22h00 de terça-feira, o hospital ficou “sobrecarregado”, disse o oficial da Defesa Civil Raffy Alejandro aos jornalistas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui O presidente do país garantiu aos sobreviventes assistência rápida, dizendo que os secretários do gabinete estavam no local a dirigir as operações de socorro, ao mesmo tempo que expressava as suas condolências àqueles que perderam entes queridos.

Cebu, um dos destinos turísticos mais populares das Filipinas, tem 3,4 milhões de habitantes. Apesar dos danos, o Aeroporto Internacional de Mactan-Cebu, o segundo mais movimentado do país, continua operacional. Outra cidade fortemente atingida, San Remigio, foi colocada em estado de calamidade para ajudar nos esforços de resposta e socorro. O vice-presidente da câmara, Alfie Reynes, apelou para que fossem enviados alimentos e água para os desalojados, bem como equipamento pesado para ajudar os trabalhadores de busca e salvamento. "Está a chover muito e não há eletricidade, por isso precisamos mesmo de ajuda, especialmente na parte norte, porque há escassez de água depois de as linhas de abastecimento terem sido danificadas pelo terramoto", disse Alfie Reynes à rádio DZMM. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram pessoas a sair apressadamente das suas casas no momento em que a terra tremia e os edifícios desabavam, incluindo uma igreja com mais de 100 anos.