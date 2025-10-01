Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 02 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Prédio de 17 andares desaba parcialmente em Nova Iorque

01 out, 2025 - 14:32 • Diogo Camilo

Até ao momento não foram registados feridos. Imagens aéreas mostram uma grande parte lateral do edifício em falta.

A+ / A-

Um prédio de 17 andares numa zona residencial do Bronx, em Nova Iorque, desabou parcialmente esta quarta-feira.

Em publicação nas redes sociais, o departamento de bombeiros de Nova Iorque avançou que está a caminho do local e pediu aos cidadãos que evitem o local, reportando uma "grande emergência".

O incidente aconteceu por volta das 8h13 locais (13h13 em Lisboa) e as imagens aéreas mostram uma grande parte lateral do edifício em falta e escombros no chão.

Até ao momento, não foram registados feridos, mas estão no local dezenas de veículos de emergência.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 02 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado