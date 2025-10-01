Prédio de 17 andares desaba parcialmente em Nova Iorque

01 out, 2025 - 14:32 • Diogo Camilo
[em atualização]
Um prédio de 17 andares numa zona residencial do Bronx, em Nova Iorque, desabou parcialmente esta quarta-feira.
Em publicação nas redes sociais, o departamento de bombeiros de Nova Iorque avançou que está a caminho do local e pediu aos cidadãos que evitem o local, reportando uma "grande emergência".
O incidente aconteceu por volta das 8h13 locais (13h13 em Lisboa) e as imagens aéreas mostram uma grande parte lateral do edifício em falta e escombros no chão.
Até ao momento, não foram registados feridos, mas estão no local dezenas de veículos de emergência.