"Shutdown" nos Estados Unidos. Congresso não chega a consenso sobre orçamento federal

O Governo dos Estados Unidos da América entrou oficialmente em "paralisação" esta quarta-feira, depois dos senadores republicanos e democratas não conseguirem aprovar um acordo de financiamento do governo federal.

Na prática, parte dos serviços públicos ficam suspensos e entram em vigor planos de contingência, o que pode afetar centenas de milhares de funcionários.

Inicia-se um período de “paralisação” quando o Congresso não consegue chegar a um acordo de financiamento federal antes da data de expiração do orçamento, que, neste caso, era 30 de setembro. Se tivesse sido aprovado, o orçamento seria válido entre 1 de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026.

Em alguns departamentos do Governo, o impacto é imediato, mas nem todos os serviços param. As despesas consideradas essenciais, relacionadas com Segurança Social, saúde, controlo do tráfego aéreo ou Forças Armadas, continuam a ser pagas. No entanto, dependendo da duração do impasse, podem ficar comprometidas.

Num primeiro momento, os encerramentos afetam serviços como museus ou monumentos, considerados não essenciais.

O que é que aconteceu?

A paralisação começou horas depois dos senadores democratas se terem juntado para rejeitar um projeto de lei republicano que prolongava o acordo de financiamento federal até ao dia 21 de novembro.

O Partido Democrata apresentou a sua própria proposta orçamental, também na terça-feira. Entre as medidas, exigem o prolongamento da concessão de determinados subsídios ao abrigo do Obamacare. Mas o Partido Republicano acabou por chumbá-la.

Os republicanos têm maioria nas duas câmaras do Congresso, mas a lei exige que 60 dos 100 senadores aprovem a legislação relacionada com despesas federais. Isso significa que são necessários pelo menos sete democratas para aprovar um acordo de financiamento, o que leva a este impasse.

Tanto democratas como republicanos recusam assumir responsabilidades pelo fracasso das propostas fiscais. Entretanto, a Casa Branca avançou que centenas de milhares de funcionários vão ficar sem receber até ao fim da paralisação.

Nas redes sociais, a Casa Branca confirmou a paralisação, que apelidou de “Shutdown Democrata”. Russ Vought, responsável da Casa Branca para os assuntos orçamentais, disse que as exigências democratas são “absurdas” e que é difícil prever a duração do encerramento.

Já o Partido Democrata acusa o Partido Republicano de recusar “negociações bipartidárias” e de querer “pôr em risco o sistema de saúde” norte-americano, o principal foco dos democratas.

Esta é a 15ª paralisação desde 1981. A maior durou mais de 35 dias, entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, durante o primeiro mandato de Trump, numa disputa sobre a segurança na fronteira.

Segundo a agência Reuters, analistas independentes consideram que esta paralisação pode durar mais tempo do que as anteriores.