Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Shutdown" nos Estados Unidos. Congresso não conseguiu aprovar orçamento

01 out, 2025 - 09:30 • Redação com agências

É já o 15.º "shutdown" desde 1981.

A+ / A-

Novo "shutdown" nos Estados Unidos. O governo fica paralisado depois de o Congresso não ter conseguido aprovar um orçamento.

Com este "bloqueio", uma série de serviços públicos deve ser suspensa já nas próximas horas. Nas redes sociais, a Casa Branca confirmou a paralisação, que chamou de: "Shotdown democrata".

A paralisação é a 15ª desde 1981. No centro do impasse está o setor da saúde. Os democratas afirmam que só aprovarão o orçamento se programas de assistência médica prestes a expirar forem prolongados.

Neste qaudroa, entram em vigor planos de contingência que preveem a dispensa de cerca de 750 mil funcionários públicos e a suspensão de determinados benefícios sociais.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 01 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado