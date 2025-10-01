"Shutdown" nos Estados Unidos. Congresso não conseguiu aprovar orçamento

01 out, 2025 - 09:30 • Redação com agências
Novo "shutdown" nos Estados Unidos. O governo fica paralisado depois de o Congresso não ter conseguido aprovar um orçamento.
Com este "bloqueio", uma série de serviços públicos deve ser suspensa já nas próximas horas. Nas redes sociais, a Casa Branca confirmou a paralisação, que chamou de: "Shotdown democrata".
A paralisação é a 15ª desde 1981. No centro do impasse está o setor da saúde. Os democratas afirmam que só aprovarão o orçamento se programas de assistência médica prestes a expirar forem prolongados.
Neste qaudroa, entram em vigor planos de contingência que preveem a dispensa de cerca de 750 mil funcionários públicos e a suspensão de determinados benefícios sociais.