Trump diz que cidades democratas podem servir de "campos de treino" para militares

01 out, 2025 - 00:25 • João Malheiro

Presidente dos EUA referiu que o país "está a ser invadido por dentro" e caracterizou cidades controladas por autarcas do Partido Democrata como "perigosas".

A+ / A-

Donald Trump sugeriu esta terça-feira que as cidades norte-americanas podem servir de "campos de treino" para as forças militares do país.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) falou numa rara reunião de altos comandos militares, em que o seu secretário da Defesa já tinha deixado fortes críticas às Forças Armadas do país.

Trump discursou durante mais de uma hora, garantindo "apoiar a 100%" os militares, e sugeriu que cidades controladas por autarcas democratas, que considera "perigosas" podiam servir de "campos de treino".

"A América está a ser invadida por dentro. Não é nada diferente de um inimigo externo, mas mais difícil, porque não usam uniformes", alegou.

Nestas declarações, o Presidente dos EUA criticou, ainda, medidas de diversidade no exército que acusa de serem "politicamente corretas" e defende que tudo seja baseado "em mérito".

"Se não concordarem comigo, podem abandonar a sala. Mas, claro, assim lá se vai a vossa patente", ironizou.

Antes, perante uma sala cheia de generais e almirantes vindos de várias partes do mundo — convocados sem explicação pública na semana anterior —, o secretário da Defesa defendeu as recentes demissões de oficiais, entre os quais o chefe do Estado-Maior Conjunto, que é negro, e a chefe da Marinha, uma mulher.

Hegseth justificou estas decisões com uma necessidade de erradicar uma "cultura quebrada".

Saiba Mais
