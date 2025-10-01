Menu
  • 02 out, 2025
Trump e Xi Jinping vão encontrar-se daqui a quatro semanas

01 out, 2025 - 19:20 • João Malheiro

A China impôs uma tarifa de 20% à soja norte-americana, o que travou a fundo as vendas deste produto. Os dois chefes de Estado vão discutir o tema.

Donald Trump anunciou esta quarta-feira que vai encontrar-se com o Presidente da China daqui a quatro semanas.

Na rede social Truth Social, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) refere que um grande ponto de discussão será a compra de soja norte-americana.

"Os nossos agricultores estão a ser prejudicados, porque a China, por questões negociais, não a está a comprar", lamenta o chefe de Estado norte-americano.

Trump revela que vai usar algum do dinheiro obtido através da imposição das tarifas para distribuir apoios pelos produtores mais afetados.

"Vai tudo correr bem. Adoro patriotas e os nossos agricultores são exatamente isso", escreveu.

As declarações do Presidente dos EUA surgem depois de, esta quarta-feira, uma associação que representa produtores norte-americanos de soja ter avisado que era urgente um acordo com a China.

O país asiático é o maior importador de soja no mundo e o maior mercado para os agricultores dos EUA. Por ano, metade da soja produzida nos EUA é vendida à China.

No entanto, a China impôs uma tarifa de 20% à soja norte-americana, o que travou a fundo as vendas deste produto. Agora, os chineses estão a adquirir soja proveninente do Brasil e da Argentina, como alternativa.

Trump prevê visitar a China no início do próximo ano. O Presidente chinês deverá deslocar-se aos Estados Unidos numa data posterior.

Xi Jinping pediu aos Estados Unidos que garanta um ambiente de negócios aberto, justo e não discriminatório para as empresas chinesas nos Estados Unidos.

