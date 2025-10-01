Trump e Xi Jinping vão encontrar-se daqui a quatro semanas

Donald Trump anunciou esta quarta-feira que vai encontrar-se com o Presidente da China daqui a quatro semanas.

Na rede social Truth Social, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) refere que um grande ponto de discussão será a compra de soja norte-americana.

"Os nossos agricultores estão a ser prejudicados, porque a China, por questões negociais, não a está a comprar", lamenta o chefe de Estado norte-americano.

Trump revela que vai usar algum do dinheiro obtido através da imposição das tarifas para distribuir apoios pelos produtores mais afetados.

"Vai tudo correr bem. Adoro patriotas e os nossos agricultores são exatamente isso", escreveu.