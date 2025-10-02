Menu
Ataque em Manchester foi "dirigido a judeus pelo simples facto de serem judeus"

02 out, 2025 - 18:17 • Ricardo Vieira, com Reuters

Primeiro-ministro britânico condena ataque antissemita contra sinagoga, em Manchester, que provocou dois mortos.

A+ / A-

O homem que atacou uma sinagoga em Manchester, no norte de Inglaterra, era uma pessoa “desprezível” movido pelo ódio antissemita, afirmou esta quinta-feira o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"Hoje, no Yom Kippur, o dia mais sagrado para a comunidade judaica, um indivíduo desprezível cometeu um ataque terrorista dirigido a judeus pelo simples facto de serem judeus, e atacou também a Grã-Bretanha pelos valores que defendemos", declarou Starmer.

O ataque contra uma sinagoga em Heaton Park, Manchester, provocou dois mortos e um ferido.

O suspeito, que atropelou dois transeuntes junto ao templo e esfaqueou um segurança, foi abatido pelas forças de segurança.

O homem trazia vestido um colete que aparentava ser um engenho explosivo, mas segundo a polícia "não era viável".

A Polícia declarou o ataque à sinagoga de Manchester como um "incidente terrorista".

