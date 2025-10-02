Dois aviões colidem na pista do Aeroporto de Nova Iorque

02 out, 2025 - 17:10 • Daniela Espírito Santo
Dois aviões da Endeavor Air, subsidiária da Delta Air Lines, colidiram na pista no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, esta madrugada. A colisão deixou pelo menos uma pessoa ferida.
De acordo com o New York Times, que cita a Autoridade Portuária de Nova Iorque, um dos aviões preparava-se para levantar voo quando atingiu um avião que tinha aterrado.
Nos vídeos e fotografias do incidente partilhados por passageiros nas redes sociais dá para perceber a dimensão do estrago: apesar da colisão ter acontecido "a baixa velocidade", um dos aviões ficou com uma asa partida e o outro apresenta graves danos no "nariz". Ambos os aparelhos, Bombardier CRJ-900, podem transportar até 90 passageiros e são utilizados, normalmente, em percursos curtos.
Os passageiros foram levados de volta para o terminal do aeroporto, em Queens. Uma hospedeira terá ficado ferida e foi hospitalizada, mas não se encontra em risco de vida.
Desconhece-se, para já, o que terá causado este acidente, que aconteceu, como indica o New York Times, nas primeiras 24 horas do "shutdown" governamental e numa altura em que os EUA se encontram a braços com uma "escassez crítica" de controladores de tráfego aéreo - facto que tem causado atrasos, incidentes e acidentes um pouco por todo o país, nos últimos anos.
Contactada pelos meios de comunicação norte-americanos, a Delta Air Lines assumiu ter conhecimento das imagens que circulavam com "componentes das asas e da fuselagem" no chão, mas não confirmou os danos em nenhum dos aparelhos. Segundo um porta-voz da companhia aérea, citado pelos jornais locais, as informações preliminares dão conta de que a asa do jato que descolava terá "estabelecido contacto com a fuselagem" do outro jato que chegava.
O acidente está agora a ser investigado pelas Administração Federal de Aviação norte-americana.