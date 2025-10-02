Menu
  • Noticiário das 17h
  • 02 out, 2025
Dois aviões colidem na pista do Aeroporto de Nova Iorque

02 out, 2025 - 17:10 • Daniela Espírito Santo

Um avião que se preparava para levantar voo atingiu um avião que tinha aterrado, no aeroporto de LaGuardia. Um passageiro ficou ferido.

Dois aviões da Endeavor Air, subsidiária da Delta Air Lines, colidiram na pista no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, esta madrugada. A colisão deixou pelo menos uma pessoa ferida.

De acordo com o New York Times, que cita a Autoridade Portuária de Nova Iorque, um dos aviões preparava-se para levantar voo quando atingiu um avião que tinha aterrado.

Nos vídeos e fotografias do incidente partilhados por passageiros nas redes sociais dá para perceber a dimensão do estrago: apesar da colisão ter acontecido "a baixa velocidade", um dos aviões ficou com uma asa partida e o outro apresenta graves danos no "nariz". Ambos os aparelhos, Bombardier CRJ-900, podem transportar até 90 passageiros e são utilizados, normalmente, em percursos curtos.

Os passageiros foram levados de volta para o terminal do aeroporto, em Queens. Uma hospedeira terá ficado ferida e foi hospitalizada, mas não se encontra em risco de vida.

Desconhece-se, para já, o que terá causado este acidente, que aconteceu, como indica o New York Times, nas primeiras 24 horas do "shutdown" governamental e numa altura em que os EUA se encontram a braços com uma "escassez crítica" de controladores de tráfego aéreo - facto que tem causado atrasos, incidentes e acidentes um pouco por todo o país, nos últimos anos.

Contactada pelos meios de comunicação norte-americanos, a Delta Air Lines assumiu ter conhecimento das imagens que circulavam com "componentes das asas e da fuselagem" no chão, mas não confirmou os danos em nenhum dos aparelhos. Segundo um porta-voz da companhia aérea, citado pelos jornais locais, as informações preliminares dão conta de que a asa do jato que descolava terá "estabelecido contacto com a fuselagem" do outro jato que chegava.

O acidente está agora a ser investigado pelas Administração Federal de Aviação norte-americana.

