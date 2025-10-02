Dois mortos e vários feridos durante onda de protestos em Marrocos

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, esta quarta-feira, após o ataque a uma esquadra da polícia, no incidente mais grave da onda de protestos em Marrocos convocados pelo movimento "GenZ 212".

As vítimas foram registadas em Lqliaa, nos arredores de Agadir, depois de forças de segurança terem usado armas de fogo e gás lacrimogénio para impedir um grupo de manifestantes de assaltar uma instalação da polícia, anunciaram as autoridades locais.

O incidente marca uma escalada nos protestos anti-governamentais que começaram no sábado passado com exigências por reformas sociais, incluindo melhores condições de educação e saúde.

Segundo as autoridades, o uso de armas foi feito em legítima defesa, depois de o lançamento de gás lacrimogéneo não ter conseguido travar o grupo, que tentou forçar a entrada na esquadra.

Armados com facas, os manifestantes conseguiram incendiar uma parte do edifício e um veículo, o que levou os agentes a abrir fogo.

As autoridades não especificaram o número exato de feridos, mas confirmaram a morte de dois indivíduos durante o confronto.

Jovens marroquinos mobilizam-se nas redes

Os protestos têm sido organizados por um grupo de jovens anónimo autodenominado “GenZ 212”, uma referência à geração Z e ao indicativo telefónico de Marrocos.

O movimento tem mobilizado milhares de jovens através das redes sociais, nomeadamente TikTok, Instagram e a aplicação de comunicação para gamers, Discord.

Inspirado por protestos juvenis recentes na Ásia e na América Latina, o GenZ 212 tem registado um crescimento vertiginoso: o servidor do grupo no Discord passou de cerca de 3.000 membros na semana passada para mais de 130.000 esta quinta-feira, segundo fontes do próprio movimento.

Escalada de tensão

As autoridades procuraram inicialmente dispersar os protestos, mas a repressão intensificou-se na noite de terça-feira, quando as manifestações se alastraram a várias cidades. Imagens da agência Reuters mostraram forças de segurança a cercar manifestantes e a transportá-los à força para carrinhas policiais.

Segundo o Ministério do Interior de Marrocos, 263 membros das forças de segurança e 23 civis ficaram feridos durante os confrontos de terça-feira.

Até ao momento, o governo ainda não emitiu uma declaração oficial sobre a escalada da violência em Lqliaa, mas fontes locais garantem que a situação permanece “sob controlo”. No entanto, nas redes sociais, vídeos e mensagens continuam a circular, convocando novos protestos para os próximos dias.

O movimento "GenZ 212" ainda não reagiu formalmente ao incidente de Lqliaa, mas membros ativos no servidor Discord estão a partilhar mensagens a apelar à “resistência pacífica” e a denunciar “violência estatal desproporcional”.