Dois mortos em ataque a sinagoga em Manchester

02 out, 2025 - 11:18 • Daniela Espírito Santo

Brigada de minas e armadilhas está no local. Suspeito terá sido baleado pela polícia. Ataque já condenado pelo primeiro-ministro britânico leva a reforço policial junto a sinagogas no Reino Unido, em dia sagrado para os judeus, o Yom Kippur.

Foto: Phil Noble/Reuters
Pelo menos duas pessoas morreram num ataque junto a uma sinagoga, esta quinta-feira, em Manchester. De acordo com o mais recente balanço das autoridades, duas pessoas perderam a vida na sequência de um atropelamento intencional seguido de um esfaqueamento. Haverá ainda três feridos graves, um deles um segurança que tentou impedir o suspeito de entrar naquele templo judaico.

O incidente, que está a ser considerado como um ataque pelas autoridades, aconteceu perto de uma sinagoga em Manchester, Reino Unido. De acordo com a Agência Reuters, os polícias chegaram rápido ao local e dispararam sobre o suspeito, que terá morrido. No entanto, a morte ainda não foi oficialmente confirmada: há suspeitas de que o suspeito teria um objeto explosivo consigo, o que levou à evacuação da zona. Uma brigada de minas e armadilhas também já se encontra junto ao edifício.

O ataque aconteceu perto das 9h30 desta quinta-feira junto à Congregação Hebraica de Heaton Park, em Crumpsall, norte de Manchester. No local permanece uma forte presença policial, bem como várias ambulâncias.

O presidente da Câmara Municipal de Manchester, Andy Burnham, pediu às pessoas para "evitarem a área". "É um incidente grave mas, ao mesmo tempo, quero tranquilizar toda a gente dizendo que o perigo imediato parece ter passado, porque a polícia lidou com o caso muito rapidamente", detalhou, à BBC.

Reforço policial junto a sinagogas britânicas

Quem também já reagiu foi o primeiro-ministro Keir Starmer, que trata este incidente como um "ataque horrendo".

"Estou chocado com o ataque na sinagoga em Crumpsall. O facto de ter ocorrido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível", diz, numa publicação na rede social X, antigo Twitter.

No seguimento do incidente, Keir Starmer indicou que estava a ser mobilizado um reforço policial junto às sinagogas do Reino Unido.

"Já posso dizer que mais polícias estão a ser mobilizados para as sinagogas de todo o país e faremos tudo para manter a nossa comunidade judaica segura", anunciou, ao abandonar mais cedo uma reunião europeia em Copenhaga para lidar com o incidente.

Embaixada israelita condena ataque "abominável e profundamente angustiante"

A embaixada israelita já condenou o que aconteceu em Manchester, um ataque que é descrito como "abominável e profundamente angustiante" num comunicado citado pelo jornal The Guardian. "Que tal ato de violência seja perpetrado no dia mais sagrado do calendário judaico, num local de oração e comunidade, é abominável e profundamente angustiante", é dito, numa mensagem em que agradece a "rápida resposta" da polícia britânica. "A segurança das comunidades judaicas no Reino Unido deve ser garantida", pedem.

[Notícia atualizada às 12h46 de 2 de outubro de 2025 para acrescentar mais detalhes e declarações]

