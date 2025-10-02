Menu
Flotilha Humanitária

Embaixadora vai visitar ativistas portugueses detidos em Israel

02 out, 2025 - 19:47 • Ricardo Vieira

Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves vão receber apoio da representação diplomática portuguesa, anuncia o Presidente da República.

Portugueses da Flotilha Humanitária detidos por Israel. Mortágua apela à mobilização
Portugueses da Flotilha Humanitária detidos por Israel. Mortágua apela à mobilização

A embaixadora de Portugal em Israel vai encontrar-se na sexta-feira com os quatro ativistas portugueses detidos em Israel após a interceção da Flotilha Humanitária, que pretendia entregar ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A informação foi avançada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de um evento em Lisboa.

"O passo seguinte é amanhã [sexta-feira] o contacto da embaixadora e do cônsul com os cidadãos portugueses para avaliar a situação", declarou o chefe de Estado, à RTP3.

O Governo confirmou esta quinta-feira que foram detidos quatro portugueses, e não três, a bordo da flotilha humanitária.

O quarto cidadão português, Diogo Chaves, foi detido juntamente com Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte.

Nestas declarações à RTP3, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que aos quatro portugueses da flotilha vão ser apresentadas duas possibilidades: ou deixam Israel de livre vontade ou esperam por uma decisão judicial.

"Ou assinam um documento dizendo que saem com a sua concordância de Israel, e aí Israel cobra as despesas dessa saída o mais rápido possível, ou preferem a outra via, que é ficar em território israelita e iniciar o processo que conduz à intervenção de um juiz, que depois decidirá em que termos ocorre essa saída, e aí já o Estado de Israel não cobriria essas despesas", referiu o Presidente.

O chefe de Estado aproveitou para sublinhar que tem sido informado, "permanentemente", pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a situação dos portugueses na Flotilha Humanitária.

[em atualização]

