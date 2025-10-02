Governo garante todo o apoio aos três portugueses detidos na flotilha rumo a Gaza

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse na manhã desta quinta-feira aos jornalistas que o objetivo do Governo é garantir que os três portugueses que seguiam na flotilha humanitária para Gaza e que foram detidos pelas autoridades israelitas, regressam em segurança.

“Aquilo que neste momento nos interessa é salvaguardar a forma tranquila com que os nossos cidadãos devem ter a oportunidade de regressar ao nosso território, e prestar todo o apoio consular, como é a nossa responsabilidade com estes e com todos os portugueses que se encontram numa situação equivalente. É certo que não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania”, disse Luís Montenegro, em Copenhaga.

Montenegro disse também que “do ponto de vista da mensagem política (…), ela estará neste momento executada”.

“A ajuda humanitária propriamente dita que a flotilha levava, aquilo que desejo é que toda a ajuda humanitária - que vai muito para além, mas muito mesmo para além daquilo que esta iniciativa proporcionava - deve ser garantida”, destacou, sublinhando que há muito tempo Portugal tem insistido, no plano internacional, na necessidade de assegurar o cumprimento integral do direito humanitário vigente na ordem jurídica internacional e de “garantir que toda a ajuda necessária chegue efetivamente àquele território.

“Se me pergunta se fosse eu a querer emitir uma mensagem política se fazia daquela maneira, eu não faria daquela maneira. Mas tenho respeito, naturalmente, por aqueles que pensam de maneira diferente”, admitiu.