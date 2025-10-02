Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 02 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Governo garante todo o apoio aos três portugueses detidos na flotilha rumo a Gaza

02 out, 2025 - 08:28 • Olímpia Mairos

Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros revela que todos os ativistas detidos estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa.

A+ / A-
Membros da flotilha detidos. Fotos: Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel
Membros da flotilha detidos. Fotos: Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel
“Se fosse eu a querer emitir uma mensagem política se fazia daquela maneira, eu não faria daquela maneira. Mas tenho respeito." Montenegro falou na manhã desta quinta-feira em Copenhaga. Foto: Liselotte Sabroe/EPA
“Se fosse eu a querer emitir uma mensagem política se fazia daquela maneira, eu não faria daquela maneira. Mas tenho respeito." Montenegro falou na manhã desta quinta-feira em Copenhaga. Foto: Liselotte Sabroe/EPA

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse na manhã desta quinta-feira aos jornalistas que o objetivo do Governo é garantir que os três portugueses que seguiam na flotilha humanitária para Gaza e que foram detidos pelas autoridades israelitas, regressam em segurança.

“Aquilo que neste momento nos interessa é salvaguardar a forma tranquila com que os nossos cidadãos devem ter a oportunidade de regressar ao nosso território, e prestar todo o apoio consular, como é a nossa responsabilidade com estes e com todos os portugueses que se encontram numa situação equivalente. É certo que não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania”, disse Luís Montenegro, em Copenhaga.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Montenegro disse também que “do ponto de vista da mensagem política (…), ela estará neste momento executada”.

“A ajuda humanitária propriamente dita que a flotilha levava, aquilo que desejo é que toda a ajuda humanitária - que vai muito para além, mas muito mesmo para além daquilo que esta iniciativa proporcionava - deve ser garantida”, destacou, sublinhando que há muito tempo Portugal tem insistido, no plano internacional, na necessidade de assegurar o cumprimento integral do direito humanitário vigente na ordem jurídica internacional e de “garantir que toda a ajuda necessária chegue efetivamente àquele território.

“Se me pergunta se fosse eu a querer emitir uma mensagem política se fazia daquela maneira, eu não faria daquela maneira. Mas tenho respeito, naturalmente, por aqueles que pensam de maneira diferente”, admitiu.

Elementos da flotilha humanitária detidos pelas forças de Israel. O que vai acontecer?

explicador Renascença

Elementos da flotilha humanitária detidos pelas forças de Israel. O que vai acontecer?

A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a (...)

Já na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tinha garantido todo o apoio diplomático e prometeu mais esclarecimentos ao longo desta manhã.

Numa entrevista à SIC Notícias, Rangel assegurou estar em contacto direto com as autoridades israelitas e afirmou ter garantias de que não haverá violência e de que os direitos dos detidos serão respeitados.

Todas as informações nos têm sido prestadas até agora e a garantia, aliás, de que não haverá violência, de que os direitos individuais de dignidade das pessoas são respeitados”, disse o ministro.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, através de uma nota publicada no site da Presidência, garantiu apoio consular aos três portugueses.

Segundo a agência Reuters, mais de uma dezena de embarcações da flotilha foi intercetada na última noite, numa operação que deverá continuar hoje, já que cerca de 30 embarcações prosseguem viagem em direção a Gaza.

Flotilha Humanitária: Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte detidos por Israel

Faixa de Gaza

Flotilha Humanitária: Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte detidos por Israel

Presidente da República confirmou, junto do Govern(...)

Entretanto, o Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros revelou que todos os ativistas detidos estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa.

Para esta quinta-feira está marcada uma manifestação, às 18 horas, junto à embaixada de Israel, em Lisboa. Estão ainda previstos outros protestos em várias cidades do país.

A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte foram detidos pelas forças de segurança de Telavive.

A embarcação de Miguel Duarte foi a última, dos portugueses, a ser intercetada. A informação foi confirmada nas redes sociais dos ativistas, que num vídeo gravado previamente apelava à pressão sobre os governos europeus para “acabar com o genocídio em Gaza” e à participação nas manifestações em defesa dos palestinianos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 02 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado