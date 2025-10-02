Governo garante todo o apoio aos três portugueses detidos na flotilha rumo a Gaza

02 out, 2025 - 08:28 • Olímpia Mairos
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse na manhã desta quinta-feira aos jornalistas que o objetivo do Governo é garantir que os três portugueses que seguiam na flotilha humanitária para Gaza e que foram detidos pelas autoridades israelitas, regressam em segurança.
“Aquilo que neste momento nos interessa é salvaguardar a forma tranquila com que os nossos cidadãos devem ter a oportunidade de regressar ao nosso território, e prestar todo o apoio consular, como é a nossa responsabilidade com estes e com todos os portugueses que se encontram numa situação equivalente. É certo que não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania”, disse Luís Montenegro, em Copenhaga.
Montenegro disse também que “do ponto de vista da mensagem política (…), ela estará neste momento executada”.
“A ajuda humanitária propriamente dita que a flotilha levava, aquilo que desejo é que toda a ajuda humanitária - que vai muito para além, mas muito mesmo para além daquilo que esta iniciativa proporcionava - deve ser garantida”, destacou, sublinhando que há muito tempo Portugal tem insistido, no plano internacional, na necessidade de assegurar o cumprimento integral do direito humanitário vigente na ordem jurídica internacional e de “garantir que toda a ajuda necessária chegue efetivamente àquele território.
“Se me pergunta se fosse eu a querer emitir uma mensagem política se fazia daquela maneira, eu não faria daquela maneira. Mas tenho respeito, naturalmente, por aqueles que pensam de maneira diferente”, admitiu.
Já na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, tinha garantido todo o apoio diplomático e prometeu mais esclarecimentos ao longo desta manhã.
Numa entrevista à SIC Notícias, Rangel assegurou estar em contacto direto com as autoridades israelitas e afirmou ter garantias de que não haverá violência e de que os direitos dos detidos serão respeitados.
“Todas as informações nos têm sido prestadas até agora e a garantia, aliás, de que não haverá violência, de que os direitos individuais de dignidade das pessoas são respeitados”, disse o ministro.
Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, através de uma nota publicada no site da Presidência, garantiu apoio consular aos três portugueses.
Segundo a agência Reuters, mais de uma dezena de embarcações da flotilha foi intercetada na última noite, numa operação que deverá continuar hoje, já que cerca de 30 embarcações prosseguem viagem em direção a Gaza.
Faixa de Gaza
Entretanto, o Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros revelou que todos os ativistas detidos estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa.
Para esta quinta-feira está marcada uma manifestação, às 18 horas, junto à embaixada de Israel, em Lisboa. Estão ainda previstos outros protestos em várias cidades do país.
A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte foram detidos pelas forças de segurança de Telavive.
A embarcação de Miguel Duarte foi a última, dos portugueses, a ser intercetada. A informação foi confirmada nas redes sociais dos ativistas, que num vídeo gravado previamente apelava à pressão sobre os governos europeus para “acabar com o genocídio em Gaza” e à participação nas manifestações em defesa dos palestinianos.