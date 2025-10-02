Israel anuncia interceção de toda a flotilha humanitária. "A provocação acabou"

02 out, 2025 - 13:02 • João Pedro Quesado
O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou esta quinta-feira ter intercetado as 45 embarcações que compõem a flotilha humanitária "Global Sumud", que pretendia chegar à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária.
"A provocação do Hamas-Sumud acabou", escreve o Ministério na rede social X (antigo Twitter), colando a iniciativa dos ativistas à milícia que controla a Faixa de Gaza, e declarando que "nenhum dos barcos conseguiu entrar na zona de combate ativa ou violar o bloqueio naval legal".
"Todos os passageiros estão seguros e de boa saúde", assegura o governo israelita, apontando que "estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa".
Israel admite, contudo, que "uma última embarcação desta provocação mantém-se à distância", prometendo que, "se se aproximar, a sua tentativa de entrar numa zona de combate ativo e quebrar o bloqueio também vai ser prevenida".
As embarcações da flotilha humanitária, que partiu de Barcelona a 31 de agosto, foram intercetadas por Israel esta quarta-feira. Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte, os três portugueses cuja participação era conhecida, foram detidos por Israel, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros admitiu esta quinta-feira que um quarto cidadão português integrava a flotilha e foi detido.
O Governo português garantiu querer "salvaguardar" o regresso "tranquilo" dos portugueses detidos e "prestar todo o apoio consular", disse esta quinta-feira Luís Montenegro, em Copenhaga, onde está para a reunião informal do Conselho Europeu e a cimeira da Comunidade Política Europeia.
O Bloco de Esquerda criticou o Governo por não responder a um pedido de audiência dos bloquistas "apesar da insistência", e criticou o Ministério dos Negócios Estrangeiros por não haver mais informações sobre a situação de Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte desde a detenção.
As interceções começaram a cerca de 120 quilómetros da costa da Faixa de Gaza, em águas internacionais. Apesar de não ter jurisdição sobre esta zona de mar, Israel tem impedido embarcações de passar este ponto.
No início de setembro, especialistas das Nações Unidas afirmaram que "qualquer tentativa de bloquear a flotilha constitui uma grave violação da lei internacional e dos princípios humanitários".