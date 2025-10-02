Israel anuncia interceção de toda a flotilha humanitária. "A provocação acabou"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou esta quinta-feira ter intercetado as 45 embarcações que compõem a flotilha humanitária "Global Sumud", que pretendia chegar à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária. "A provocação do Hamas-Sumud acabou", escreve o Ministério na rede social X (antigo Twitter), colando a iniciativa dos ativistas à milícia que controla a Faixa de Gaza, e declarando que "nenhum dos barcos conseguiu entrar na zona de combate ativa ou violar o bloqueio naval legal". "Todos os passageiros estão seguros e de boa saúde", assegura o governo israelita, apontando que "estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa".

Israel admite, contudo, que "uma última embarcação desta provocação mantém-se à distância", prometendo que, "se se aproximar, a sua tentativa de entrar numa zona de combate ativo e quebrar o bloqueio também vai ser prevenida". As embarcações da flotilha humanitária, que partiu de Barcelona a 31 de agosto, foram intercetadas por Israel esta quarta-feira. Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte, os três portugueses cuja participação era conhecida, foram detidos por Israel, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros admitiu esta quinta-feira que um quarto cidadão português integrava a flotilha e foi detido. O Governo português garantiu querer "salvaguardar" o regresso "tranquilo" dos portugueses detidos e "prestar todo o apoio consular", disse esta quinta-feira Luís Montenegro, em Copenhaga, onde está para a reunião informal do Conselho Europeu e a cimeira da Comunidade Política Europeia.

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo