Número de mortos no terramoto nas Filipinas sobe para 72

02 out, 2025 - 08:40 • Reuters
O número de mortos provocados pelo terramoto de magnitude 6,9 que atingiu o centro das Filipinas na madrugada de terça-feira subiu para 72, informou a agência de defesa civil.
Outras 294 pessoas ficaram feridas, informou a agência em um relatório na quinta-feira. O número mais recente de mortos representa um aumento de três em relação à quarta-feira, e todas as vítimas foram registradas na região central de Visayas.
O terramoto superficial atingiu as águas ao largo da ilha central de Cebu no final da noite, danificando linhas de energia, pontes e vários edifícios, incluindo uma igreja com mais de 100 anos.
O terramoto de Cebu foi o mais mortal do país desde pelo menos 2013, quando um terramoto de magnitude 7,2 atingiu a ilha vizinha de Bohol, matando 222 pessoas.
As Filipinas estão localizadas no "Anel de Fogo" do Pacífico e sofrem mais de 800 terramotos por ano.