Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ásia

Número de mortos no terramoto nas Filipinas sobe para 72

02 out, 2025 - 08:40 • Reuters

As autoridades acreditam que ainda podem haver pessoas presas debaixo dos prédios que desabaram.

A+ / A-

O número de mortos provocados pelo terramoto de magnitude 6,9 que atingiu o centro das Filipinas na madrugada de terça-feira subiu para 72, informou a agência de defesa civil.

Outras 294 pessoas ficaram feridas, informou a agência em um relatório na quinta-feira. O número mais recente de mortos representa um aumento de três em relação à quarta-feira, e todas as vítimas foram registradas na região central de Visayas.

O terramoto superficial atingiu as águas ao largo da ilha central de Cebu no final da noite, danificando linhas de energia, pontes e vários edifícios, incluindo uma igreja com mais de 100 anos.

O terramoto de Cebu foi o mais mortal do país desde pelo menos 2013, quando um terramoto de magnitude 7,2 atingiu a ilha vizinha de Bohol, matando 222 pessoas.

As Filipinas estão localizadas no "Anel de Fogo" do Pacífico e sofrem mais de 800 terramotos por ano.

Fotos: Rolex Dela Pena/EPA
Fotos: Rolex Dela Pena/EPA
Sismo nas Filipinas. Foto: Rolex Dela Pena/EPA
Sismo nas Filipinas. Foto: Rolex Dela Pena/EPA

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 02 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado