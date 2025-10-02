"Ousaram aproximar-se da costa". Venezuela deteta cinco aviões de combate dos EUA

O ministro da Defesa das Forças Armadas da Venezuela, Vladimir Padrino, denunciou a presença de cinco aviões de combate perto da costa do país. Segundo o general, esta é uma ameaça dos Estados Unidos da América (EUA).

Detetados por uma torre de controle não-identificada por Padrino, estes "são aviões de combate imperialistas que ousaram aproximar-se da costa venezuelana".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Vladimir Padrino acrescenta que "a presença destes aviões a voar perto do nosso Mar das Caraíbas é uma vulgaridade, uma provocação, uma ameaça à segurança da nação", condenando a proximidade das aeronaves ao país.

Washington descreve esta situação como uma operação para combater o tráfico de droga, atingindo pessoas a bordo a partir das frotas de navios norte-americanas.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nega qualquer acusação do Presidente dos EUA, Donald Trump, sobre um potencial envolvimento ou até liderança das redes de tráfico de droga no país.