Médio Oriente

Outra flotilha com nove barcos segue para Gaza apesar da interceção da Global Sumud

02 out, 2025 - 16:23 • Lusa

Esta segunda frota integra oito veleiros do coletivo “Thousand Madleens to Gaza”, que zarparam no sábado de Catânia (sul de Itália), e o navio de passageiros “Conscience”, da “Freedom Flotilla.

A+ / A-

Uma segunda flotilha, composta por nove navios que partiram no fim de semana de Itália, mantém o rumo em direção à Faixa de Gaza com a intenção de romper o bloqueio israelita, apesar da interceção israelita de outra missão.

Esta segunda frota integra oito veleiros do coletivo “Thousand Madleens to Gaza”, que zarparam no sábado de Catânia (sul de Itália), e o navio de passageiros “Conscience”, da “Freedom Flotilla”, que partiu de Otranto (sul) com 92 tripulantes, entre os quais sete espanhóis, desconhecendo-se a nacionalidade dos restantes tripulantes.

Segundo o rastreador naval ativado pelos organizadores, os veleiros navegam atualmente a sul da ilha grega de Creta, enquanto o “Conscience” se encontra mais atrasado, junto à península do Peloponeso.

Em declarações à agência noticiosa espanhola EFE, os organizadores da iniciativa indicaram que o objetivo é “seguir para Gaza para romper o bloqueio” imposto pelas autoridades israelitas.

