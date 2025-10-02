🔴 Ponto da situação: o que sabe sobre a flotilha que foi intercetada?

02 out, 2025 - 13:17 • Ana Kotowicz , João Pedro Quesado
Israel anunciou a interceção de toda a flotilha humanitária, ao final da manhã de quinta-feira. Em Portugal, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse que o objetivo do Governo é garantir que os portugueses -- que são quatro e não três como se pensava -- detidos pelas foças israelitas regressam em segurança.
Marcelo Rebelo de Sousa informou o BE que os portugueses estão num porto israelita, já Montenegro diz que o Governo está a tentar contactá-los.
Entre a comunidade internacional, são vários os países que condenaram a ação de Israel, algo que Portugal não fez.
Já o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, classificou como panfletária e irresponsável a participação de portugueses na flotilha humanitária.
Faixa de Gaza
Israel admite, contudo, que "uma última embarcação(...)
O primeiro-ministro disse esta quinta-feira que o Governo está a tentar perceber se todos os portugueses que estão "sob responsabilidade das autoridades israelitas" estão "num porto" e a tentar contactos com os ativistas detidos.
Luís Montenegro disse que o Governo sabe "exatamente a localização" dos portugueses, que evitou dizer estarem detidos por Israel.
O Bloco de Esquerda (BE) avançou ter sido informado pelo Presidente da República de que os quatro portugueses detidos se encontram num porto israelita.
"Quero dizer-vos, desde já, que nenhuma informação relevante nos foi comunicada por parte do Governo. Foi pelo Presidente da República, agora, que soubemos que os quatro portugueses que se encontram em terra num porto israelita e que existe a possibilidade, ainda não confirmada, de os cidadãos portugueses e as cidadãs portuguesas serem visitados pela Embaixadora de Portugal em Israel", afirmou o ex-líder parlamentar do BE, Fabian Figueiredo.
O objetivo do Governo é garantir que os portugueses que seguiam na flotilha humanitária para Gaza e que foram detidos pelas autoridades israelitas, regressam em segurança.
“Aquilo que neste momento nos interessa é salvaguardar a forma tranquila com que os nossos cidadãos devem ter a oportunidade de regressar ao nosso território, e prestar todo o apoio consular, como é a nossa responsabilidade com estes e com todos os portugueses que se encontram numa situação equivalente. É certo que não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania”, disse Luís Montenegro, em Copenhaga.
O Governo confirmou que estavam quatro portugueses, e não três, a bordo da flotilha humanitária. O quarto cidadão português, Diogo Chaves, foi detido juntamente com Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte. O MNE aguarda autorização dos familiares para eventual divulgação da identidade deste cidadão.
O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, classificou esta quinta-feira como panfletária e irresponsável a participação de portugueses na flotilha humanitária rumo à Faixa de Gaza, sublinhando estar sempre "pelo lado da democracia e da liberdade".
"Manifestamente, constato uma iniciativa panfletária, que considero irresponsável, em direção a um território ocupado por uma organização terrorista, responsável por um ataque que vitimou mais de 1.200 pessoas em Israel", disse em declarações a jornalistas numa ação de campanha eleitoral autárquica no mercado municipal de Mondim de Basto, Vila Real, recolhidas pelo canal Now.
André Ventura lançou críticas à participação portuguesa na flotilha humanitária, durante uma ação de campanha em Reguengos de Monsaraz. “O Estado português tem na sua missão proteger portugueses”, disse o líder do Chega, mas atacando a líder do Bloco de seguida.
“Mariana Mortágua pôs-se nesta situação porque quis. Sabe e sabia que era uma zona de guerra interdita internacionalmente”. Ventura considera inaceitável que Portugal afete meios militares para proteger a flotilha e questionou: “Quando isto acabar quem é que vai pagar os custos com a Mariana Mortágua?”
O líder do PS apoiou a posição do Governo sobre os portugueses detidos pelas autoridades israelitas e considerou que o Estado está "a fazer tudo o que pode", escusando-se a qualquer "juízo de valor" sobre "atitudes individuais"."Neste momento o Estado, pelas informações que disponho, está a fazer tudo o que pode fazer. Devo dizer que tive que o fazer muitas vezes quando era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que é assegurar a proteção diplomática e consular a quem se vê em circunstâncias difíceis ou mesmo nestas circunstâncias", respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas em Estremoz, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas.
Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros rev(...)
Ao contrário de Marcelo Rebelo de Sousa, Montenegro não cuida dos valores de humanidade do PSD, acusou o líder do Livre, referindo-se aos portugueses detidos.
“Devo dizer que me choca a atitude de uma certa passividade por parte do primeiro-ministro. Diz-nos que espera que estes os portugueses regressem seguros, mal faria se não esperasse, ele é primeiro-ministro. A ele não compete esperar, nós queremos que um primeiro-ministro faça algo mais do que esperar, que junto do governo israelita, exija a libertação destes três nossos concidadãos, que estão numa missão pacífica”, defendeu Rui Tavares, em Vila Franca de Xira.
No Bloco de Esquerda, e depois de questionado sobre as palavras do primeiro-ministro, Fabian Figueiredo diz serem difíceis de “compreender”. “Israel não é um parceiro de Portugal”, argumentou, acusando o país de violar todos os dias o Direito Internacional Humanitário com “o bloqueio ilegal a Gaza, mortes de civis e pelo bloqueio informativo”.
Fabian Figueiredo garante ainda que a flotilha “não entrou em águas israelitas”, mas antes “em águas marítimas palestinianas”.
O diretor da Amnistia Internacional – Portugal disse hoje à Agência Lusa que o Estado português deveria ter condenado o Estado de Israel pela detenção dos ativistas internacionais da Flotilha Sumud Global.O diretor da Amnistia Internacional – Portugal, João Godinho Martins, disse que encara a situação com “preocupação e consternação” frisando que esperava uma posição mais firme por parte do Governo português em relação a Israel. “Isto tem de nos fazer pensar. Ninguém esperava que o ministro dos Negócios Estrangeiros voasse para Telavive para ir buscar os cidadãos portugueses, mas esperava-se uma palavra de condenação e esperava-se, desde o início, uma palavra de apoio a um esforço humanitário e de solidariedade.”
Dirigente do Bloco lamentou a falta de resposta do(...)
Manifestantes reuniram-se em cidades de todo o mundo em apoio à Flotilha Global Sumud, a frota que tentou romper o bloqueio marítimo de Gaza.
Espanha convocou o principal representante de Israel em Madrid depois de interceptada a flotilha onde seguiam 65 espanhóis. “Convoquei hoje o encarregado dos negócios estrangeiros aqui em Madrid”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, à TVE.
O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou Benjamin Netanyahu de ter cometido “um novo crime internacional” e ordenou, na noite de quarta-feira a suspensão imediata do acordo de comércio livre entre Colômbia e Israel. Toda a delegação diplomática israelita será expulsa do país.
Na flotilha seguiam duas cidadãs colombianas que foram detidas.
A Autoridade Palestiniana já condenou “o ataque e a agressão” de Israel contra a flotilha humanitária, defendendo que o Estado judaico “não tem autoridade nem soberania” para intervir “nem em águas territoriais palestinianas nem em águas internacionais”, acusa o chefe da diplomacia MNE da Palestina em comunicado.
“O Estado da Palestina reitera que Israel, cuja ocupação da Palestina foi declarada ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça, não tem autoridade nem soberania sobre as águas territoriais palestinianas, que se estendem desde a Faixa de Gaza, nem sobre águas internacionais.”
O Presidente da África do Sul condenou a ação de Telavive que considerou “uma grave ofensa à solidariedade global e ao sentimento que procura aliviar o sofrimento em Gaza”.
Cyril Ramaphosa instou ainda Israel a libertar “imediatamente” os cidadãos sul-africanos detidos — entre eles está Nkosi Zwelivelile Mandela, neto de Nelson Mandela - e recordou que o bloqueio em águas internacionais é uma violação do Direito Internacional e também de uma direção concreta do Tribunal Internacional de Justiça da ONU, que proíbe a interceção de ajuda humanitária.
O Brasil, que tinha a bordo da flotilha vários cidadãos, também condenou a ação de Israel e “lamenta a ação militar do Governo israelita, que viola direitos e põe em risco o bem-estar físico de manifestantes pacíficos”.
“A responsabilidade pela segurança dos detidos recai agora sobre Israel”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.