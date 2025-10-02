🔴 Ponto da situação: o que sabe sobre a flotilha que foi intercetada?

Já o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, classificou como panfletária e irresponsável a participação de portugueses na flotilha humanitária.

Entre a comunidade internacional, são vários os países que condenaram a ação de Israel, algo que Portugal não fez.

Marcelo Rebelo de Sousa informou o BE que os portugueses estão num porto israelita, já Montenegro diz que o Governo está a tentar contactá-los.

Israel anunciou a interceção de toda a flotilha humanitária , ao final da manhã de quinta-feira. Em Portugal, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse que o objetivo do Governo é garantir que os portugueses -- que são quatro e não três como se pensava -- detidos pelas foças israelitas regressam em segurança.

📌Reações em Portugal

Montenegro revela que detidos estão "num porto"

O primeiro-ministro disse esta quinta-feira que o Governo está a tentar perceber se todos os portugueses que estão "sob responsabilidade das autoridades israelitas" estão "num porto" e a tentar contactos com os ativistas detidos.

Luís Montenegro disse que o Governo sabe "exatamente a localização" dos portugueses, que evitou dizer estarem detidos por Israel.

Marcelo informa BE que portugueses detidos estão num porto israelita



O Bloco de Esquerda (BE) avançou ter sido informado pelo Presidente da República de que os quatro portugueses detidos se encontram num porto israelita.

"Quero dizer-vos, desde já, que nenhuma informação relevante nos foi comunicada por parte do Governo. Foi pelo Presidente da República, agora, que soubemos que os quatro portugueses que se encontram em terra num porto israelita e que existe a possibilidade, ainda não confirmada, de os cidadãos portugueses e as cidadãs portuguesas serem visitados pela Embaixadora de Portugal em Israel", afirmou o ex-líder parlamentar do BE, Fabian Figueiredo.



Governo garante todo o apoio aos portugueses

O objetivo do Governo é garantir que os portugueses que seguiam na flotilha humanitária para Gaza e que foram detidos pelas autoridades israelitas, regressam em segurança.

“Aquilo que neste momento nos interessa é salvaguardar a forma tranquila com que os nossos cidadãos devem ter a oportunidade de regressar ao nosso território, e prestar todo o apoio consular, como é a nossa responsabilidade com estes e com todos os portugueses que se encontram numa situação equivalente. É certo que não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania”, disse Luís Montenegro, em Copenhaga.

Governo confirma que foram detidos quatro cidadãos portugueses

O Governo confirmou que estavam quatro portugueses, e não três, a bordo da flotilha humanitária. O quarto cidadão português, Diogo Chaves, foi detido juntamente com Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte. O MNE aguarda autorização dos familiares para eventual divulgação da identidade deste cidadão.

Ministro da Defesa condena participação de portugueses em flotilha

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, classificou esta quinta-feira como panfletária e irresponsável a participação de portugueses na flotilha humanitária rumo à Faixa de Gaza, sublinhando estar sempre "pelo lado da democracia e da liberdade".

"Manifestamente, constato uma iniciativa panfletária, que considero irresponsável, em direção a um território ocupado por uma organização terrorista, responsável por um ataque que vitimou mais de 1.200 pessoas em Israel", disse em declarações a jornalistas numa ação de campanha eleitoral autárquica no mercado municipal de Mondim de Basto, Vila Real, recolhidas pelo canal Now.

Ventura: "Quem é que vai pagar os custos com a Mariana Mortágua?"

André Ventura lançou críticas à participação portuguesa na flotilha humanitária, durante uma ação de campanha em Reguengos de Monsaraz. “O Estado português tem na sua missão proteger portugueses”, disse o líder do Chega, mas atacando a líder do Bloco de seguida.

“Mariana Mortágua pôs-se nesta situação porque quis. Sabe e sabia que era uma zona de guerra interdita internacionalmente”. Ventura considera inaceitável que Portugal afete meios militares para proteger a flotilha e questionou: “Quando isto acabar quem é que vai pagar os custos com a Mariana Mortágua?”

Flotilha? Carneiro apoia Governo: Está "a fazer tudo o que pode"

O líder do PS apoiou a posição do Governo sobre os portugueses detidos pelas autoridades israelitas e considerou que o Estado está "a fazer tudo o que pode", escusando-se a qualquer "juízo de valor" sobre "atitudes individuais".





"Neste momento o Estado, pelas informações que disponho, está a fazer tudo o que pode fazer. Devo dizer que tive que o fazer muitas vezes quando era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que é assegurar a proteção diplomática e consular a quem se vê em circunstâncias difíceis ou mesmo nestas circunstâncias", respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas em Estremoz, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas.