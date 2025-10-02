🔴 Ponto da situação: o que sabe sobre a flotilha que foi intercetada?

Israel anunciou a interceção de toda a flotilha humanitária, ao final da manhã de quinta-feira. Em Portugal, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse que o objetivo do Governo é garantir que os portugueses -- que são quatro e não três como se pensava -- detidos pelas foças israelitas regressam em segurança. Entre a comunidade internacional, são vários os países que condenaram a ação de Israel, algo que Portugal não fez.

Já o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, classificou como panfletária e irresponsável a participação de portugueses na flotilha humanitária.

📌Reações em Portugal Governo garante todo o apoio aos portugueses O objetivo do Governo é garantir que os portugueses que seguiam na flotilha humanitária para Gaza e que foram detidos pelas autoridades israelitas, regressam em segurança. “Aquilo que neste momento nos interessa é salvaguardar a forma tranquila com que os nossos cidadãos devem ter a oportunidade de regressar ao nosso território, e prestar todo o apoio consular, como é a nossa responsabilidade com estes e com todos os portugueses que se encontram numa situação equivalente. É certo que não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania”, disse Luís Montenegro, em Copenhaga. Marcelo anuncia audiência com Bloco de Esquerda às 14h00 O Presidente da República anunciou que vai reunir-se com dirigentes do Bloco de Esquerda, esta quinta-feira às 14h00. Na nota da Presidência, o chefe de Estado informa que a audiência foi pedida pelo Bloco de Esquerda. Governo confirma que foram detidos quatro cidadãos portugueses O Governo confirmou que estavam quatro portugueses, e não três, a bordo da flotilha humanitária. O quarto cidadão português, Diogo Chaves, foi detido juntamente com Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte. O MNE aguarda autorização dos familiares para eventual divulgação da identidade deste cidadão. Ministro da Defesa condena participação de portugueses em flotilha O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, classificou esta quinta-feira como panfletária e irresponsável a participação de portugueses na flotilha humanitária rumo à Faixa de Gaza, sublinhando estar sempre "pelo lado da democracia e da liberdade". "Manifestamente, constato uma iniciativa panfletária, que considero irresponsável, em direção a um território ocupado por uma organização terrorista, responsável por um ataque que vitimou mais de 1.200 pessoas em Israel", disse em declarações a jornalistas numa ação de campanha eleitoral autárquica no mercado municipal de Mondim de Basto, Vila Real, recolhidas pelo canal Now. Ventura: "Quem é que vai pagar os custos com a Mariana Mortágua?" André Ventura lançou críticas à participação portuguesa na flotilha humanitária, durante uma ação de campanha em Reguengos de Monsaraz. “O Estado português tem na sua missão proteger portugueses”, disse o líder do Chega, mas atacando a líder do Bloco de seguida. “Mariana Mortágua pôs-se nesta situação porque quis. Sabe e sabia que era uma zona de guerra interdita internacionalmente”. Ventura considera inaceitável que Portugal afete meios militares para proteger a flotilha e questionou: “Quando isto acabar quem é que vai pagar os custos com a Mariana Mortágua?” Flotilha? Carneiro apoia Governo: Está "a fazer tudo o que pode" O líder do PS apoiou a posição do Governo sobre os portugueses detidos pelas autoridades israelitas e considerou que o Estado está "a fazer tudo o que pode", escusando-se a qualquer "juízo de valor" sobre "atitudes individuais". "Neste momento o Estado, pelas informações que disponho, está a fazer tudo o que pode fazer. Devo dizer que tive que o fazer muitas vezes quando era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que é assegurar a proteção diplomática e consular a quem se vê em circunstâncias difíceis ou mesmo nestas circunstâncias", respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas em Estremoz, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas.



"Neste momento o Estado, pelas informações que disponho, está a fazer tudo o que pode fazer. Devo dizer que tive que o fazer muitas vezes quando era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que é assegurar a proteção diplomática e consular a quem se vê em circunstâncias difíceis ou mesmo nestas circunstâncias", respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas em Estremoz, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas.

Rui Tavares acusa Montenegro de frieza Ao contrário de Marcelo Rebelo de Sousa, Montenegro não cuida dos valores de humanidade do PSD, acusou o líder do Livre, referindo-se aos portugueses detidos. “Devo dizer que me choca a atitude de uma certa passividade por parte do primeiro-ministro. Diz-nos que espera que estes os portugueses regressem seguros, mal faria se não esperasse, ele é primeiro-ministro. A ele não compete esperar, nós queremos que um primeiro-ministro faça algo mais do que esperar, que junto do governo israelita, exija a libertação destes três nossos concidadãos, que estão numa missão pacífica”, defendeu Rui Tavares, em Vila Franca de Xira. Fabian Figueiredo: "Israel não é um parceiro de Portugal" No Bloco de Esquerda, e depois de questionado sobre as palavras do primeiro-ministro, Fabian Figueiredo diz serem difíceis de “compreender”. “Israel não é um parceiro de Portugal”, argumentou, acusando o país de violar todos os dias o Direito Internacional Humanitário com “o bloqueio ilegal a Gaza, mortes de civis e pelo bloqueio informativo”. Fabian Figueiredo garante ainda que a flotilha “não entrou em águas israelitas”, mas antes “em águas marítimas palestinianas”. Amnistia Internacional esperava condenação por Portugal de detenção de ativistas O diretor da Amnistia Internacional – Portugal disse hoje à Agência Lusa que o Estado português deveria ter condenado o Estado de Israel pela detenção dos ativistas internacionais da Flotilha Sumud Global. O diretor da Amnistia Internacional – Portugal, João Godinho Martins, disse que encara a situação com “preocupação e consternação” frisando que esperava uma posição mais firme por parte do Governo português em relação a Israel. “Isto tem de nos fazer pensar. Ninguém esperava que o ministro dos Negócios Estrangeiros voasse para Telavive para ir buscar os cidadãos portugueses, mas esperava-se uma palavra de condenação e esperava-se, desde o início, uma palavra de apoio a um esforço humanitário e de solidariedade.”

O diretor da Amnistia Internacional – Portugal, João Godinho Martins, disse que encara a situação com “preocupação e consternação” frisando que esperava uma posição mais firme por parte do Governo português em relação a Israel. “Isto tem de nos fazer pensar. Ninguém esperava que o ministro dos Negócios Estrangeiros voasse para Telavive para ir buscar os cidadãos portugueses, mas esperava-se uma palavra de condenação e esperava-se, desde o início, uma palavra de apoio a um esforço humanitário e de solidariedade.”

📌Reações da comunidade internacional Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo Manifestantes reuniram-se em cidades de todo o mundo em apoio à Flotilha Global Sumud, a frota que tentou romper o bloqueio marítimo de Gaza. Espanha convoca representante de Israel Espanha convocou o principal representante de Israel em Madrid depois de interceptada a flotilha onde seguiam 65 espanhóis. “Convoquei hoje o encarregado dos negócios estrangeiros aqui em Madrid”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, à TVE.

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo