Putin responde a Trump: "Se a Rússia é um tigre de papel, o que é a NATO?"

02 out, 2025 - 19:22 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente russo acusa líderes europeus de “histeria” e promete uma resposta rápida a uma eventual escalada militar da Europa.

A+ / A-

O Presidente russo, Vladimir Putin, falou esta quinta-feira sobre diversas questões e respondeu a Donald Trump e à NATO durante uma conferência na estância de Sochi, no Mar Negro.

Putin garantiu que as forças russas estão a fazer progressos em várias frentes da guerra na Ucrânia e respondeu ao Presidente norte-americano, que comparou a Rússia a um “tigre de papel”.

“Somos um tigre de papel? Então o que é a NATO neste caso?”, perguntou Vladimir Putin.

O líder russo considera que “todos os países da NATO estão a lutar” contra a Rússia e “já não o escondem” e participam em operações de combate.

“Foi criado um centro especificamente na Europa que, na prática, apoia tudo o que as forças armadas ucranianas fazem. Fornece informações, transmite dados de inteligência obtidos por satélite, fornece armamento e assegura formação.”

Em declarações no âmbito do Clube de Debate Valdai, o Presidente russo acusou os líderes europeus de “histeria”

“As elites governantes da Europa unida continuam a alimentar a histeria. Afinal, a guerra com os russos está praticamente à porta. Repetem esta patetice, este mantra, vezes sem conta… Não podem acreditar no que dizem — que a Rússia vai atacar a NATO? Ou são incrivelmente incompetentes, se acreditam mesmo nisso, porque é impossível levar esse disparate a sério, ou então estão simplesmente a ser desonestos.”

Enquanto acusava os líderes europeus de “histeria”, também prometeu uma resposta rápida a uma eventual escalada militar da Europa.

“Creio que ninguém duvida que tais medidas obrigarão a Rússia a agir, e as contramedidas russas não tardarão a chegar. Parece‑me que a resposta a estas ameaças será, para dizer o mínimo, bastante convincente”, declarou.

Putin defende que a Rússia “simplesmente não pode ignorar o que está a acontecer”.

“Não temos esse direito por razões da nossa própria segurança. Repito: a nossa defesa e a nossa segurança. Por isso, estamos a acompanhar de perto a crescente militarização da Europa”, argumenta.

Sobre a guerra na Ucrânia, Putin afirma que “infelizmente, não é possível cessar os combates” e responsabiliza uma “minoria” de países europeus de “constantemente escalarem o conflito”.

