Putin responde a Trump: "Se a Rússia é um tigre de papel, o que é a NATO?"

O Presidente russo, Vladimir Putin, falou esta quinta-feira sobre diversas questões e respondeu a Donald Trump e à NATO durante uma conferência na estância de Sochi, no Mar Negro.

Putin garantiu que as forças russas estão a fazer progressos em várias frentes da guerra na Ucrânia e respondeu ao Presidente norte-americano, que comparou a Rússia a um "tigre de papel".

“Somos um tigre de papel? Então o que é a NATO neste caso?”, perguntou Vladimir Putin.

O líder russo considera que “todos os países da NATO estão a lutar” contra a Rússia e “já não o escondem” e participam em operações de combate. “Foi criado um centro especificamente na Europa que, na prática, apoia tudo o que as forças armadas ucranianas fazem. Fornece informações, transmite dados de inteligência obtidos por satélite, fornece armamento e assegura formação.” Em declarações no âmbito do Clube de Debate Valdai, o Presidente russo acusou os líderes europeus de “histeria” “As elites governantes da Europa unida continuam a alimentar a histeria. Afinal, a guerra com os russos está praticamente à porta. Repetem esta patetice, este mantra, vezes sem conta… Não podem acreditar no que dizem — que a Rússia vai atacar a NATO? Ou são incrivelmente incompetentes, se acreditam mesmo nisso, porque é impossível levar esse disparate a sério, ou então estão simplesmente a ser desonestos.”