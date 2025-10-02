Quase 22 mil deslocados nos últimos dias devido a ataques em Moçambique

Quase 22 mil pessoas fugiram de três distritos de Cabo Delgado, devido ao recrudescimento dos ataques terroristas naquela província do norte de Moçambique, segundo dados divulgados hoje pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).

De acordo com um relatório do terreno daquela agência das Nações Unidas, "entre 19 e 26 de setembro de 2025, a escalada de ataques e a insegurança provocada por grupos armados" em Cabo Delgado "desencadearam novos deslocamentos" nos distritos de Balama, Mocímboa da Praia e Nangade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em Balama, 8.268 pessoas da povoação de Monapo fugiram para as localidades de Ntete e Mieze, enquanto em Nangade um total de 277 procuraram refúgio em povoações vizinhas, incluindo em Pemba, capital da província de Cabo Delgado.

O relatório da OIM acrescenta que no mesmo período, 13.274 pessoas de Mocímboa da Praia fugiram, nomeadamente após novos ataques aos bairros 30 de junho e Filipe Nyusi, junto à vila, que provocaram vários mortos.

"Alimentos, abrigo e serviços de proteção foram relatadas como as necessidades mais urgentes", lê-se no relatório, que totaliza numa semana 21.819 deslocados, equivalente a 6.012 famílias, sendo mais de metade crianças (11.380) e incluindo ainda 311 grávidas e 657 idosos.

O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, disse em 25 de setembro que a segurança em Cabo Delgado melhorou, mas que a ameaça terrorista permanece, pedindo às Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) "estratégias para incinerar" esses grupos insurgentes.

"A realidade manda dizer que esse esforço não tem sido suficiente. Por isso, ao comemorarmos o 61.º aniversário das FADM, queremos orientar os três pilares das Forças de Defesa e Segurança a encontrarem estratégias para incinerarmos o terrorismo no nosso país", afirmou.