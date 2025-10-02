Menu
Reino Unido

Suspeito de ataque em sinagoga de Manchester é britânico de descendência síria

02 out, 2025 - 21:53 • Diogo Camilo

Além do suspeito foram detidas três pessoas relacionadas com o ataque, que são suspeitas da preparação e instigação do ato de terrorismo que fez duas vítimas mortais.

A polícia britânica já identificou o autor do ataque que fez duas vítimas mortais junto a uma sinagoga esta quinta-feira, em Manchester.

Jihad al Shamie, de 35 anos, é um cidadão britânico de descendência síria e não estava referenciado pelo programa de anti-terrorismo do Reino Unido.

Além do suspeito, que foi baleado pela polícia e acabou por morrer no local, foram detidas três pessoas relacionadas com o ataque - dois homens com cerca de 30 anos e uma mulher com cerca de 60 anos -, que são suspeitas da preparação e instigação do ato de terrorismo.

A polícia local indicou ainda que, além das duas vítimas mortais, foram registados três feridos graves. Um dos feridos foi esfaqueado, outro foi atropelado pelo carro do ataque e um terceiro apresentou ferimentos que resultaram das autoridades ao tentarem parar o suspeito.

As vítimas mortais vão ser ainda identificadas formalmente, assim como falta perceber os motivos do crime.

