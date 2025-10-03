Aeroporto de Munique encerrado após avistamento de drones

O aeroporto de Munique, na Alemanha, foi encerrado na madrugada desta sexta-feira após o avistamento de drones na área próxima do mesmo.

Segundo o jornal alemão Bild, a polícia local ainda não conseguiu identificar os drones nem os seus proprietários. A Reuters avança que cerca de 3 mil passageiros foram afetados, com o cancelamento de 17 voos e com outros 15 voos a divergirem para as cidades de Estugarda, Frankfurt, Nuremberga e Viena.

A operadora fechou as duas pistas do aeroporto por volta das 22h30 (21h30 em Lisboa) e desde então nenhum avião descolou ou aterrou no aeroporto. A partir das 22h00 o número de voos está limitado em Munique devido a questões de ruído para os moradores.

O encerramento surge numa das épocas de maior movimentação em Munique, com o Oktoberfest a realizar-se na capital da região da Baviera, atraindo muitos turistas.

O avistamento de drones não identificados tem acontecido um pouco por toda a Europa, tendo sido registados incidentes semelhantes na Dinamarca, Noruega e Roménia. Esta quarta-feira a França intercetou um navio fantasma russo que está agora a ser investigado como podendo estar envolvido no sobrevoo destes drones.