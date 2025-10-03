Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 03 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Alemanha

Aeroporto de Munique encerrado após avistamento de drones

03 out, 2025 - 01:39 • Diogo Camilo

Cerca de 3 mil passageiros foram afetados, com o cancelamento de 17 voos e com outros 15 voos a divergirem para as cidades de Estugarda, Frankfurt, Nuremberga e Viena.

A+ / A-

O aeroporto de Munique, na Alemanha, foi encerrado na madrugada desta sexta-feira após o avistamento de drones na área próxima do mesmo.

Segundo o jornal alemão Bild, a polícia local ainda não conseguiu identificar os drones nem os seus proprietários. A Reuters avança que cerca de 3 mil passageiros foram afetados, com o cancelamento de 17 voos e com outros 15 voos a divergirem para as cidades de Estugarda, Frankfurt, Nuremberga e Viena.

A operadora fechou as duas pistas do aeroporto por volta das 22h30 (21h30 em Lisboa) e desde então nenhum avião descolou ou aterrou no aeroporto. A partir das 22h00 o número de voos está limitado em Munique devido a questões de ruído para os moradores.

O encerramento surge numa das épocas de maior movimentação em Munique, com o Oktoberfest a realizar-se na capital da região da Baviera, atraindo muitos turistas.

O avistamento de drones não identificados tem acontecido um pouco por toda a Europa, tendo sido registados incidentes semelhantes na Dinamarca, Noruega e Roménia. Esta quarta-feira a França intercetou um navio fantasma russo que está agora a ser investigado como podendo estar envolvido no sobrevoo destes drones.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 03 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado