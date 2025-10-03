Aeroporto de Munique reabre. Avistamento de drones encerrou a aerogare

O aeroporto de Munique reabriu na manhã desta sexta-feira depois de ter estado encerrado devido ao avistamento de drones.

O encerramento cancelou 17 voos e fez com que outros 15 divergissem para outros aeroportos, casos de Estugarda, Nuremberga, Viena e Frankfurt.

Em véspera de feriado - o 3 de outubro é o Dia da Reunicação Alemã, o dia nacional do país - cerca de três mil pessoas passaram a noite no aeroporto, onde foram montadas camas de campanha.

A polícia não conseguiu identificar a origem dos drones.

Um voo proveniente de Banguecoque foi o primeiro do dia a aterrar por volta das 5h25 (3h25 GMT), de acordo com o site do aeroporto.



O incidente no aeroporto alemão acontece depois de, nas últimas semanas, terem sido registados avistamentos semelhantes em diversos aeroportos da Europa ocidental

Esta interrupção em Munique é a mais recente de uma série de incidentes semelhantes com drones que abalaram a aviação europeia e levantaram preocupações mais amplas com a segurança, depois de as invasões do espaço aéreo terem encerrado temporariamente aeroportos na Dinamarca e na Noruega na semana passada.

Os incidentes provocaram uma resposta dos líderes da União Europeia, que apoiaram os planos, numa cimeira em Copenhaga, na quarta-feira, para reforçar as defesas do bloco com medidas antidrones.

"A Europa precisa de ser capaz de se defender", disse a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, após a reunião.

As autoridades não culparam publicamente um agente específico pelo incidente com o drone em Munique, mas algumas autoridades europeias sugeriram que a Rússia está por trás de outras violações recentes do espaço aéreo.

"A Rússia tenta testar-nos. Mas a Rússia também tenta semear a divisão e a ansiedade nas nossas sociedades", disse a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na quarta-feira.

O presidente russo, Vladimir Putin, brincou na quinta-feira dizendo que não iria voar mais drones sobre a Dinamarca, mas Moscovo negou a responsabilidade pelos incidentes.

A interrupção no aeroporto de Munique contribuiu para uma semana tensa na cidade, após o encerramento temporário da popular Oktoberfest devido a uma ameaça de bomba e à descoberta de explosivos num edifício residencial na zona norte da cidade.