  Noticiário das 17h
  03 out, 2025
Ataque em Manchester. Vítima morre baleada acidentalmente pela polícia

03 out, 2025 - 17:00 • Reuters

Polícia do Reino Unido disparou por engano sobre uma das vítimas que morreu no ataque desta quinta-feira a uma sinagoga. Um dos feridos graves também foi baleado acidentalmente.

Ataque em Manchester. Vítima morre baleada acidentalmente pela polícia. Foto: Adam Vaughan/EPA
A polícia britânica informou esta sexta-feira que disparou acidentalmente sobre uma vítima que morreu no ataque a uma sinagoga em Manchester, bem como sobre um dos sobreviventes, quando tentavam travar um agressor que parecia estar a usar um cinto de explosivos.

No ataque de quinta-feira, dois homens, Adrian Daulby, de 53 anos, e Melvin Cravitz, de 66, foram mortos depois de um britânico de ascendência síria ter atropelado peões com um carro e começado a esfaquear pessoas à porta da Sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, em Manchester, durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.

O atacante, morto a tiro pela polícia no local, não tinha arma de fogo, disse o chefe da polícia da Grande Manchester, Steve Watson, embora um dos mortos tenha sofrido um ferimento de bala.

"Portanto, conclui-se que este ferimento pode ter sido sofrido como uma consequência trágica e imprevista da ação urgentemente necessária tomada pelos meus agentes para pôr fim a este ataque cruel", disse Watson em comunicado.

Watson disse que se acredita que outro fiel tenha sofrido um ferimento de bala sem risco de morte e que as duas vítimas estavam próximas uma da outra atrás da porta da sinagoga, enquanto os fiéis tentavam impedir a entrada do agressor.

O órgão de fiscalização de denúncias policiais informou que está a conduzir uma investigação sobre o sucedido.

A polícia identificou o agressor como Jihad al-Shamie, de 35 anos, e afirmou não ter encontrado qualquer registo que comprove que tenha sido encaminhado para o programa antirradical do governo.

