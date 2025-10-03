Chegam a Itália os primeiros elementos da flotilha expulsos por Israel

03 out, 2025 - 19:05 • Lusa
Quatro deputados italianos que viajavam na Flotilha Global Sumud, intercetada pelo Exército israelita, desembarcaram esta sexta-feira no aeroporto de Fiumicino, em Roma, representando o início do processo de expulsão das mais de 400 pessoas detidas desde quarta-feira à noite.
Começou o processo de repatriamento com voos destinados aos países de residência. Os primeiros ativistas a regressar são o senador Marco Croatti, do Movimento 5 Estrelas; o deputado Arturo Scotto e a eurodeputada Annalisa Corrado, do Partido Democrático (PD); e a eurodeputada Benedetto Scuderi, representante do grupo parlamentar Europa Verde.
Os advogados italianos da Flotilha Global Sumud denunciaram esta sexta-feira que as autoridades israelitas deixaram os ativistas sem comida ou água durante horas desde que os detiveram, na noite de quarta-feira e na manhã de quinta-feira.
"Além do pacote de batatas fritas dado a Greta [Thunberg, ativista ecologista sueca] e mostrado às câmaras, nada mais foi dado", acrescentaram.
Em relação a alegados maus-tratos aos ativistas, os advogados sustentaram que "é certo que foram alvo de alguns abusos verbais, mas também de abusos físicos: desde serem bombardeados com canhões de água até serem obrigados a embarcar nos navios militares sob a mira de uma arma".
Os advogados instaram também o Governo italiano a "exigir explicações sobre o vídeo em que o ministro [da Segurança Nacional israelita, Itamar] Ben Gvir lhes chama terroristas".
As forças israelitas intercetaram entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira a Flotilha Global Sumud, detendo os participantes, entre os quais quatro cidadãos portugueses: a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves.
Também foram detidos ativistas espanhóis, italianos, turcos, malaios, tunisinos, brasileiros e franceses, bem como cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, México e Colômbia, entre muitos outros.