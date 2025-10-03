Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 03 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Flotilha humanitária

Chegam a Itália os primeiros elementos da flotilha expulsos por Israel

03 out, 2025 - 19:05 • Lusa

"Além do pacote de batatas fritas dado a Greta [Thunberg] e mostrado às câmaras", autoridades israelitas deixaram os ativistas sem comida ou água durante horas, garantem advogados italianos.

A+ / A-

Quatro deputados italianos que viajavam na Flotilha Global Sumud, intercetada pelo Exército israelita, desembarcaram esta sexta-feira no aeroporto de Fiumicino, em Roma, representando o início do processo de expulsão das mais de 400 pessoas detidas desde quarta-feira à noite.

Começou o processo de repatriamento com voos destinados aos países de residência. Os primeiros ativistas a regressar são o senador Marco Croatti, do Movimento 5 Estrelas; o deputado Arturo Scotto e a eurodeputada Annalisa Corrado, do Partido Democrático (PD); e a eurodeputada Benedetto Scuderi, representante do grupo parlamentar Europa Verde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os advogados italianos da Flotilha Global Sumud denunciaram esta sexta-feira que as autoridades israelitas deixaram os ativistas sem comida ou água durante horas desde que os detiveram, na noite de quarta-feira e na manhã de quinta-feira.

"Além do pacote de batatas fritas dado a Greta [Thunberg, ativista ecologista sueca] e mostrado às câmaras, nada mais foi dado", acrescentaram.

Four Italian parliamentarians return home after Israel`s Gaza-bound flotilla interception. Foto: Telenews/EPA
Four Italian parliamentarians return home after Israel`s Gaza-bound flotilla interception. Foto: Telenews/EPA
Four Italian parliamentarians return home after Israel`s Gaza-bound flotilla interception. Foto: Telenews/EPA
Four Italian parliamentarians return home after Israel`s Gaza-bound flotilla interception. Foto: Telenews/EPA

Em relação a alegados maus-tratos aos ativistas, os advogados sustentaram que "é certo que foram alvo de alguns abusos verbais, mas também de abusos físicos: desde serem bombardeados com canhões de água até serem obrigados a embarcar nos navios militares sob a mira de uma arma".

Os advogados instaram também o Governo italiano a "exigir explicações sobre o vídeo em que o ministro [da Segurança Nacional israelita, Itamar] Ben Gvir lhes chama terroristas".

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo
"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

As forças israelitas intercetaram entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira a Flotilha Global Sumud, detendo os participantes, entre os quais quatro cidadãos portugueses: a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves.

Também foram detidos ativistas espanhóis, italianos, turcos, malaios, tunisinos, brasileiros e franceses, bem como cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, México e Colômbia, entre muitos outros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 03 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado