Chegam a Itália os primeiros elementos da flotilha expulsos por Israel

Quatro deputados italianos que viajavam na Flotilha Global Sumud, intercetada pelo Exército israelita, desembarcaram esta sexta-feira no aeroporto de Fiumicino, em Roma, representando o início do processo de expulsão das mais de 400 pessoas detidas desde quarta-feira à noite.

Começou o processo de repatriamento com voos destinados aos países de residência. Os primeiros ativistas a regressar são o senador Marco Croatti, do Movimento 5 Estrelas; o deputado Arturo Scotto e a eurodeputada Annalisa Corrado, do Partido Democrático (PD); e a eurodeputada Benedetto Scuderi, representante do grupo parlamentar Europa Verde.

Os advogados italianos da Flotilha Global Sumud denunciaram esta sexta-feira que as autoridades israelitas deixaram os ativistas sem comida ou água durante horas desde que os detiveram, na noite de quarta-feira e na manhã de quinta-feira.

"Além do pacote de batatas fritas dado a Greta [Thunberg, ativista ecologista sueca] e mostrado às câmaras, nada mais foi dado", acrescentaram.