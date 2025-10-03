Menu
  • Noticiário das 4h
  • 04 out, 2025
Venezuela

EUA ataca outro alegado navio de droga perto da Venezuela

03 out, 2025 - 20:05 • Reuters

"O navio transportava quantidades substanciais de narcóticos com destino à América para envenenar o nosso povo", condena o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth.

Os Estados Unidos da América (EUA) mataram quatro pessoas num ataque ao largo da Venezuela contra um alegado navio com droga, afirmou esta sexta-feira o secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth.

"O navio transportava quantidades substanciais de narcóticos com destino à América para envenenar o nosso povo", condena o secretário.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este último ataque efetuou-se em águas internacionais, junto à costa da Venezuela, garantiu Pete Hegseth numa publicação na rede social X (antigo Twitter). "Estes ataques vão continuar até que os ataques ao povo americano acabem", exclama.

O secretário da Defesa publicou ainda um vídeo de pouco mais de 40 segundos que mostra o navio a explodir depois de ser atingido por múltiplos projéteis.

Sem qualquer evidência, Pete Hegseth não tem "qualquer dúvida" sobre a alegada ameaça venezuela de tráfico para a população norte-americana e Donald Trump afirma ainda que o navio carregava droga para matar 25 mil a 50 mil pessoas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, determinou esta semana que está envolvido num "conflito armado não-internacional", comprometido em resolver a situação com militares a rondar as águas venezuelanas.

