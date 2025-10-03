EUA ataca outro alegado navio de droga perto da Venezuela

03 out, 2025 - 20:05 • Reuters
Os Estados Unidos da América (EUA) mataram quatro pessoas num ataque ao largo da Venezuela contra um alegado navio com droga, afirmou esta sexta-feira o secretário norte-americano da Defesa, Pete Hegseth.
"O navio transportava quantidades substanciais de narcóticos com destino à América para envenenar o nosso povo", condena o secretário.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Este último ataque efetuou-se em águas internacionais, junto à costa da Venezuela, garantiu Pete Hegseth numa publicação na rede social X (antigo Twitter). "Estes ataques vão continuar até que os ataques ao povo americano acabem", exclama.
O secretário da Defesa publicou ainda um vídeo de pouco mais de 40 segundos que mostra o navio a explodir depois de ser atingido por múltiplos projéteis.
Sem qualquer evidência, Pete Hegseth não tem "qualquer dúvida" sobre a alegada ameaça venezuela de tráfico para a população norte-americana e Donald Trump afirma ainda que o navio carregava droga para matar 25 mil a 50 mil pessoas.
O presidente dos EUA, Donald Trump, determinou esta semana que está envolvido num "conflito armado não-internacional", comprometido em resolver a situação com militares a rondar as águas venezuelanas.