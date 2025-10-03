Hamas aceita libertar todos os reféns e quer negociar detalhes do plano Trump

Num comunicado divulgado esta sexta-feira pela agência Reuters, o Hamas diz concordar com a entrega da administração da Faixa de Gaza a um organismo independente composto por tecnocratas palestinianos.

O grupo palestiniano assinala, também, a disponibilidade para iniciar de imediato negociações para discutir os pormenores do acordo.

O Hamas aceita libertar todos os reféns israelitas, vivos ou mortos, ao abrigo do plano para a Faixa de Gaza proposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump .

O grupo responsável pelo ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel agradece os esforços diplomáticos da Liga Árabe, de Donald Trump e de outros atores internacionais.

O Presidente norte-americano apresentou esta semana um plano de 20 pontos para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O acordo foi aceite pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que no entanto continua a rejeitar uma solução de dois Estados.

Donald Trump tinha dado ao Hamas, até ao final do dia de domingo, para aceitar ou rejeitar o plano de paz para Gaza.

Se nada for dito, o "inferno, como nunca antes visto, será desencadeado contra o Hamas", ameaçou o Presidente dos Estados Unidos.

"A maioria dos que restam [Hamas] está cercada e MILITARMENTE ENCURRALADA, apenas aguardando que eu diga a palavra, “VÃO,” para que suas vidas sejam rapidamente extintas. Quanto ao resto, sabemos onde e quem vocês são, e serão caçados e mortos", escreveu Trump, nas redes sociais.



[em atualização]