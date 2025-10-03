Menu
Faixa de Gaza

Hamas aceita libertar todos os reféns e quer negociar detalhes do plano Trump

03 out, 2025 - 20:48 • Ricardo Vieira, com Reuters

O grupo palestiniano assinala, também, a disponibilidade para iniciar de imediato negociações para discutir os pormenores do acordo. Presidente norte-americano pede fim dos bombardeamentos na Faixa de Gaza.

A+ / A-

O Hamas aceita libertar todos os reféns israelitas, vivos ou mortos, ao abrigo do plano para a Faixa de Gaza proposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

O grupo palestiniano assinala, também, a disponibilidade para iniciar de imediato negociações para discutir os pormenores do acordo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num comunicado divulgado esta sexta-feira pela agência Reuters, o Hamas diz concordar com a entrega da administração da Faixa de Gaza a um organismo independente composto por tecnocratas palestinianos.

Um alto responsável do Hamas disse à estação de televisão Al Jazeera que as questões relacionadas com o futuro de Gaza devem ser discutidas num quadro nacional palestiniano abrangente, do qual o Hamas fará parte.

Entregar todos os reféns detidos em Gaza em 72 horas é uma possibilidade “teórica e irrealista”, sublinha a mesma fonte.

Plano de Trump para paz em Gaza. O que é que implica?

Guerra Médio Oriente

Plano de Trump para paz em Gaza. O que é que implica?

Donald Trump anunciou esta segunda-feira um plano (...)

O grupo responsável pelo ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel agradece os esforços diplomáticos da Liga Árabe, de Donald Trump e de outros atores internacionais.

O Presidente norte-americano apresentou esta semana um plano de 20 pontos para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O acordo foi aceite pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que no entanto continua a rejeitar uma solução de dois Estados.

Trump pede fim dos bombardeamentos em Gaza

Numa publicação na sua plataforma Truth Social, Donald Trump afirmou acreditar que a declaração do Hamas demonstra que o grupo estava "pronto para uma PAZ duradoura".

O Presidente norte-americano acrescentou ainda que "Israel deve parar imediatamente os bombardeamentos sobre Gaza, para que possamos retirar os reféns em segurança e com rapidez!"

"Neste momento, é demasiado perigoso fazê-lo", escreveu Trump. "Já estamos em conversações sobre os detalhes a acertar. Isto não diz apenas respeito a Gaza, trata-se de uma PAZ há muito desejada no Médio Oriente", escreveu Trump.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mostrou-se encorajado pela declaração do Hamas, afirmou esta sexta-feira o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

"Ele apela a todas as partes para que aproveitem esta oportunidade de pôr fim ao trágico conflito em Gaza", disse Dujarric em comunicado.

Saiba Mais
