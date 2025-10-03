Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 03 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Faixa de Gaza

Hamas aceita libertar todos os reféns e quer negociar detalhes do plano Trump

03 out, 2025 - 20:48 • Ricardo Vieira, com Reuters

O grupo palestiniano assinala, também, a disponibilidade para iniciar de imediato negociações para discutir os pormenores do acordo.

A+ / A-

O Hamas aceita libertar todos os reféns israelitas, vivos ou mortos, ao abrigo do plano para a Faixa de Gaza proposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

O grupo palestiniano assinala, também, a disponibilidade para iniciar de imediato negociações para discutir os pormenores do acordo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num comunicado divulgado esta sexta-feira pela agência Reuters, o Hamas diz concordar com a entrega da administração da Faixa de Gaza a um organismo independente composto por tecnocratas palestinianos.

Um alto responsável do Hamas disse à estação de televisão Al Jazeera que as questões relacionadas com o futuro de Gaza devem ser discutidas num quadro nacional palestiniano abrangente, do qual o Hamas fará parte.

Entregar todos os reféns detidos em Gaza em 72 horas é uma possibilidade “teórica e irrealista”, sublinha a mesma fonte.

Plano de Trump para paz em Gaza. O que é que implica?

Guerra Médio Oriente

Plano de Trump para paz em Gaza. O que é que implica?

Donald Trump anunciou esta segunda-feira um plano (...)

O grupo responsável pelo ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel agradece os esforços diplomáticos da Liga Árabe, de Donald Trump e de outros atores internacionais.

O Presidente norte-americano apresentou esta semana um plano de 20 pontos para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O acordo foi aceite pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que no entanto continua a rejeitar uma solução de dois Estados.

Donald Trump tinha dado ao Hamas, até ao final do dia de domingo, para aceitar ou rejeitar o plano de paz para Gaza.

Se nada for dito, o "inferno, como nunca antes visto, será desencadeado contra o Hamas", ameaçou o Presidente dos Estados Unidos.

"A maioria dos que restam [Hamas] está cercada e MILITARMENTE ENCURRALADA, apenas aguardando que eu diga a palavra, “VÃO,” para que suas vidas sejam rapidamente extintas. Quanto ao resto, sabemos onde e quem vocês são, e serão caçados e mortos", escreveu Trump, nas redes sociais.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 03 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado