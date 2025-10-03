Israel interceta último navio da flotilha humanitária que seguia para Gaza

O navio "Marinette", com bandeira polaca, levava a bordo seis tripulantes.

As forças israelitas intercetaram, na manhã desta sexta-feira, o último navio da flotilha humanitária que ainda seguia viagem para Gaza avança a Aljazeera . A interceção foi feita ao largo da Costa do território palestiniano.

Quatro deputados italianos libertados

Entretanto, o jornal La Repubblica, que cita o Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros dá conta da libertação por parte de Israel de quatro deputados italianos que seguiam a bordo da flotilha humanitária para Gaza.

Estes quatro cidadãos italianos deverão regressar ainda hoje a Roma.

Ativistas da flotilha transferidos para prisão no sul de Israel

A equipa jurídica que apoia a Flotilha Global Sumud disse hoje que os 473 tripulantes das embarcações detidos pelas forças navais israelitas foram transferidos para uma prisão no deserto de Negev, no sul de Israel.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Loubna Yuma, advogada da Adalah, a equipa jurídica da flotilha, disse à agência de notícias EFE que os ativistas foram levados para a prisão de Saharonim, de onde serão provavelmente deportados para os países de origem.

Entre os detidos estão quatro portugueses: a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse na quinta-feira esperar que os cidadãos portugueses possam regressar ao país "sem nenhum incidente", considerando que a mensagem da flotilha humanitária foi transmitida.