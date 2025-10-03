Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 03 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Israel interceta último navio da flotilha humanitária que seguia para Gaza

03 out, 2025 - 09:18 • Olímpia Mairos , com Lusa

As autoridades israelitas transferiram para uma cadeia no deserto de Negev os 473 tripulantes detidos quando navegavam para Gaza.

A+ / A-

As forças israelitas intercetaram, na manhã desta sexta-feira, o último navio da flotilha humanitária que ainda seguia viagem para Gaza avança a Aljazeera. A interceção foi feita ao largo da Costa do território palestiniano.

O navio "Marinette", com bandeira polaca, levava a bordo seis tripulantes.

Quatro deputados italianos libertados

Entretanto, o jornal La Repubblica, que cita o Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros dá conta da libertação por parte de Israel de quatro deputados italianos que seguiam a bordo da flotilha humanitária para Gaza.

Estes quatro cidadãos italianos deverão regressar ainda hoje a Roma.

Ativistas da flotilha transferidos para prisão no sul de Israel

A equipa jurídica que apoia a Flotilha Global Sumud disse hoje que os 473 tripulantes das embarcações detidos pelas forças navais israelitas foram transferidos para uma prisão no deserto de Negev, no sul de Israel.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Loubna Yuma, advogada da Adalah, a equipa jurídica da flotilha, disse à agência de notícias EFE que os ativistas foram levados para a prisão de Saharonim, de onde serão provavelmente deportados para os países de origem.

Entre os detidos estão quatro portugueses: a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse na quinta-feira esperar que os cidadãos portugueses possam regressar ao país "sem nenhum incidente", considerando que a mensagem da flotilha humanitária foi transmitida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 03 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado