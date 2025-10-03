Menu
Flotilha humanitária

Ministro da extrema-direita insta Netanyahu a manter detidos ativistas da flotilha

03 out, 2025 - 20:36 • Redação

"Deviam ficar aqui uns meses na prisão israelita, para poderem cheirar a ala terrorista", disse o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

A+ / A-

O ministro de extrema-direira, com a pasta da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, instou esta sexta-feira o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a manter os ativistas da Flotilha Global Sumud na prisão, em vez de proceder ao "erro" de avançar com o repatriamento.

Itamar descreveu esta sexta-feira os ativistas como "apoiantes do terrorismo" numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Deviam ficar aqui uns meses na prisão israelita, para poderem cheirar a ala terrorista", manifestou o ministro israelita.

Mais de 470 ativistas foram detidos pelas forças militares israelitas. Itamar Ben Gvir considera que esta decisão de Netanyahu em retornar as pessoas para os países de residência não garante que "os faça retornar mais uma e outra vez".

