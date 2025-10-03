​"Não temos alvos em Lisboa". Putin menciona capital portuguesa para ironizar sobre drones

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, mencionou Lisboa para ironizar sobre a questão dos sucessivos avistamentos de drones em aeroportos ocidentais.

"Não temos alvos em Lisboa", gracejou Putin, em resposta às acusações de envolvimento da Rússia nos incidentes com drones em vários países europeus.

A declaração surgiu na quinta-feira, durante uma conferência que decorreu em Sochi, a 22ª reunião anual do Valdai Discussion Club.

Putin fez piadas com o que classifica de "histeria do Ocidente" e garantiu que a Rússia não tem drones capazes de atingir Lisboa nem interesse em atingir a capital portuguesa.

"Falando a sério, nós não temos drones que possam chegar a Lisboa. Temos alguns drones de longo alcance, mas não temos alvos em Lisboa. Isso é o mais importante", declarou.

Depois desta resposta, o moderador disse ao Presidente russo: "Agora, assustou Portugal ao mencionar Lisboa. Eles não têm um bom sentido de humor. Devíamos dizer que foi uma piada."

"Não. Não", respondeu o líder russo.

"Então, não foi uma piada, foi um aviso", contrapôs o interlocutor de Putin.

"Quando se é avisado, está-se armado", respondeu.