Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 03 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​"Não temos alvos em Lisboa". Putin menciona capital portuguesa para ironizar sobre drones

03 out, 2025 - 06:30 • André Rodrigues com Redação

Putin fez piadas com o que classifica de "histeria do Ocidente" e garantiu que a Rússia não tem drones capazes de atingir Lisboa nem interesse em atingir a capital portuguesa.

A+ / A-

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, mencionou Lisboa para ironizar sobre a questão dos sucessivos avistamentos de drones em aeroportos ocidentais.

"Não temos alvos em Lisboa", gracejou Putin, em resposta às acusações de envolvimento da Rússia nos incidentes com drones em vários países europeus.

A declaração surgiu na quinta-feira, durante uma conferência que decorreu em Sochi, a 22ª reunião anual do Valdai Discussion Club.

Putin fez piadas com o que classifica de "histeria do Ocidente" e garantiu que a Rússia não tem drones capazes de atingir Lisboa nem interesse em atingir a capital portuguesa.

"Falando a sério, nós não temos drones que possam chegar a Lisboa. Temos alguns drones de longo alcance, mas não temos alvos em Lisboa. Isso é o mais importante", declarou.

Depois desta resposta, o moderador disse ao Presidente russo: "Agora, assustou Portugal ao mencionar Lisboa. Eles não têm um bom sentido de humor. Devíamos dizer que foi uma piada."

"Não. Não", respondeu o líder russo.

"Então, não foi uma piada, foi um aviso", contrapôs o interlocutor de Putin.

"Quando se é avisado, está-se armado", respondeu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 03 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado