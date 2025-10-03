Menu
Estados Unidos da América

Sean "Diddy" Combs condenado a mais de quatro anos de prisão

03 out, 2025 - 22:14 • Redação

Atrás das grades desde 16 de setembro de 2024, rapper e produtor continua a declarar-se inocente, afirmando pretender recorrer à decisão do tribunal federal de Manhattan.

O rapper, produtor e empresário norte-americano Sean "Diddy" Combs foi esta sexta-feira condenado a mais de quatro anos de prisão, depois de, no julgamento de 2 de julho deste ano, ser considerado culpado de crimes de prostituição e forçar práticas sexuais com namoradas.

Os advogados defenderam uma pena de 14 meses. Em contrapartida, os procuradores apoiaram uma pena de, pelo menos, 14 anos, argumentando que as diretrizes federais têm mão mais pesada quando se tratam de crimes que envolvem ameaças ou lesões corporais.

Combs, de 55 anos, pagava acompanhantes de luxo e convidava-as a participar em performances sexuais alimentadas por drogas. Estas festas nas mansões de Hollywood eram conhecidas como as "Freak Offs".

Os jurados viram imagens do rapper a pontapear uma namorada num corredor de hotel, em 2016, após a festividade com as estrelas norte-americanas e, em 2024, de outra namorada que foi atacada depois de negar sexo oral a acompanhante de luxo masculino.

Atrás das grades, em Brooklyn, desde 16 de setembro de 2024, "Diddy" mantém a posição de quando foi detido: o artista continua a declarar-se inocente, afirmando pretender recorrer.

A lenda do hip hop foi absolvida de penas mais gravosas como extorsão e tráfico sexual, no julgamento anterior, o que corresponderia a uma pena de prisão perpétua.

A sentença desta sexta-feira foi decidida pelo juiz distrital dos Estados Unidos da América (EUA), Arun Subramanian, no tribunal federal de Manhattan.

