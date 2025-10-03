Trump lança ultimato ao Hamas: resposta tem de chegar até domingo "ou o inferno será desencadeado"

(Em atualização) Até ao final do dia de domingo, o Hamas tem de dizer "sim" ou não" ao plano de paz para Gaza apresentado por Donald Trump na passada terça-feira. O ultimato foi feito esta sexta-feira pelo Presidente dos Estados Unidos que deu ao movimento islamita palestiniano até às 18h00 de domingo (hora de Washington, 23h00 em Lisboa) para responder. A informação foi publicada nas redes sociais por Trump. Se nada for dito, o "inferno, como nunca antes visto, será desencadeado contra o Hamas", ameaçou o Presidente dos Estados Unidos. "A maioria dos que restam [Hamas] está cercada e MILITARMENTE ENCURRALADA, apenas aguardando que eu diga a palavra, “VÃO,” para que suas vidas sejam rapidamente extintas. Quanto ao resto, sabemos onde e quem vocês são, e serão caçados e mortos."



Acordo é a "última oportunidade" Numa longa publicação, Donald Trump escreve que haverá paz no Médio Oriente de uma forma ou de outra, estabelecendo um prazo de dois dias para ter uma resposta final ao seu plano de paz, composto por 20 pontos. "Tem de ser alcançado um acordo com o Hamas até domingo à noite às SEIS (6) P.M., hora de Washington, D.C.", lê-se na publicação na rede Truth Social. "Todos os países já assinaram! Se este acordo de ÚLTIMA OPORTUNIDADE não for alcançado, o INFERNO, como nunca antes visto, será desencadeado contra o Hamas."