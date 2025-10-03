Menu
  • Noticiário das 16h
  • 03 out, 2025
Médio Oriente

Trump lança ultimato ao Hamas: resposta tem de chegar até domingo "ou o inferno será desencadeado"

03 out, 2025 - 15:48 • Ana Kotowicz

A informação foi publicada nas redes sociais por Trump.

(Em atualização)

Até ao final do dia de domingo, o Hamas tem de dizer "sim" ou não" ao plano de paz para Gaza apresentado por Donald Trump na passada terça-feira. O ultimato foi feito esta sexta-feira pelo Presidente dos Estados Unidos que deu ao movimento islamita palestiniano até às 18h00 de domingo (hora de Washington, 23h00 em Lisboa) para responder.

Se nada for dito, o "inferno, como nunca antes visto, será desencadeado contra o Hamas", ameaçou o Presidente dos Estados Unidos. "A maioria dos que restam [Hamas] está cercada e MILITARMENTE ENCURRALADA, apenas aguardando que eu diga a palavra, “VÃO,” para que suas vidas sejam rapidamente extintas. Quanto ao resto, sabemos onde e quem vocês são, e serão caçados e mortos."

Acordo é a "última oportunidade"

Numa longa publicação, Donald Trump escreve que haverá paz no Médio Oriente de uma forma ou de outra, estabelecendo um prazo de dois dias para ter uma resposta final ao seu plano de paz, composto por 20 pontos.

"Tem de ser alcançado um acordo com o Hamas até domingo à noite às SEIS (6) P.M., hora de Washington, D.C.", lê-se na publicação na rede Truth Social. "Todos os países já assinaram! Se este acordo de ÚLTIMA OPORTUNIDADE não for alcançado, o INFERNO, como nunca antes visto, será desencadeado contra o Hamas."

"Sabemos onde e quem vocês são, e serão caçados e mortos"

Trump começa por escrever que o Hamas "tem sido uma ameaça cruel e violenta" há muitos anos e que "como retaliação" pelo ataque de 7 de outubro "mais de 25.000 'soldados' do Hamas já foram mortos".

Para os que subsistem, o Presidente dos Estados Unidos não augura nada de bom, caso não aceitam o cessar-fogo. "A maioria dos que restam está cercada e MILITARMENTE ENCURRALADA, apenas aguardando que eu diga a palavra, “VÃO,” para que suas vidas sejam rapidamente extintas. Quanto ao resto, sabemos onde e quem vocês são, e serão caçados e mortos."

Em seguida, Trump dirige-se à população palestiniana, pedindo aos civis que "deixem imediatamente esta área de potencial grande morte futura", em direção a partes mais seguras, garantindo que todos serão bem cuidados.

O que diz o plano que fará de Trump o presidente de um Conselho da Paz, responsável pela reconstrução de Gaza? Cessar-fogo imediato. Gaza será reconstruída em benefício do povo de Gaza. Israel não ocupará nem anexará Gaza. Todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos. O Hamas desativará todas as suas armas e será amnistiado. A Autoridade Palestiniana retomará o controlo de Gaza, depois de feitas as reformas necessárias.

