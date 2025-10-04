Advogados do músico Sean ‘Diddy’ Combs planeiam recorrer da sentença de prisão

04 out, 2025 - 22:13 • Lusa
Os advogados do músico norte-americano Sean ‘Diddy’ Combs, condenado na sexta-feira, em Nova Iorque, a quatro anos e dois meses de prisão, por crimes relacionados com prostituição, planeiam recorrer da sentença, noticiou hoje a agência Associated Press.
O advogado de defesa, Jason Driscoll, argumentou que a lei foi mal aplicada, adianta a agência norte-americana de notícias.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O juiz, que também condenou Sean ‘Diddy’ Combs a uma multa de 500 mil dólares, defendeu que era necessária uma pena longa para dissuasão e que não estava convencido de que, se Combs for libertado, os crimes não se repetissem.
A audiência de sentença decorreu na sexta-feira, no tribunal de Nova Iorque, onde o magnata do ‘hip hop’ foi julgado, contando com a sua presença e perante uma grande multidão.
Durante a audiência, Sean “Diddy” Combs pediu desculpa e classificou o seu comportamento passado como “repugnante, vergonhoso e doentio”, acrescentando que a sua violência doméstica é um fardo que terá de carregar para o resto da vida.
Sean “Diddy” Combs foi detido em setembro de 2024 e acusado de conspiração de crime organizado, extorsão e de duas acusações de tráfico sexual, que envolviam as ex-namoradas Cassie Ventura e ‘Jane’ (pseudónimo).
Estados Unidos da América
Atrás das grades desde 16 de setembro de 2024, rap(...)
O músico foi absolvido em julho das principais acusações, que tinham pena mais gravosa, de prisão perpétua, e condenado por duas acusações referentes a um crime de prostituição, incluindo transporte com intenção de promover prostituição.
Os procuradores pediam 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs, com 55 anos, fundador da Bad Boy Records e que foi durante décadas uma figura multifacetada na cultura hip hop.
Combs foi sentenciado ao abrigo da Lei Mann, que torna ilegal transportar alguém através das fronteiras estaduais para fins de prostituição ou outros atos sexuais ilegais.
Os procuradores instaram o juiz a rejeitar a leniência, dizendo que as testemunhas temem pela sua segurança se for libertado.
Os advogados de Combs defendiam a sua libertação imediata, alegando que a longa pena pedida pelos procuradores é “extremamente desproporcional” ao crime.
O seu julgamento de quase dois meses num tribunal federal de Manhattan contou com testemunhos de mulheres que descreveram ter sido espancadas, ameaçadas, abusadas sexualmente e chantageadas por Combs.
A procuradora Christy Slavik disse ao juiz distrital dos EUA, Arun Subramanian, que não condenar Combs a uma pena de prisão significativa seria, na prática, permitir-lhe escapar impune de anos de violência doméstica.
O advogado Jason Driscoll, da defesa de Combs, disse ao juiz que a Lei Mann nunca deveria ter sido aplicada ao músico.
A defesa também não escondeu os seus esforços para obter o perdão presidencial de Donald Trump, hipótese já rejeitada numa entrevista pelo republicano.