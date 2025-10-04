Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 04 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Advogados do músico Sean ‘Diddy’ Combs planeiam recorrer da sentença de prisão

04 out, 2025 - 22:13 • Lusa

Durante a audiência, Sean “Diddy” Combs pediu desculpa e classificou o seu comportamento passado como “repugnante, vergonhoso e doentio”, acrescentando que a sua violência doméstica é um fardo que terá de carregar para o resto da vida.

A+ / A-

Os advogados do músico norte-americano Sean ‘Diddy’ Combs, condenado na sexta-feira, em Nova Iorque, a quatro anos e dois meses de prisão, por crimes relacionados com prostituição, planeiam recorrer da sentença, noticiou hoje a agência Associated Press.

O advogado de defesa, Jason Driscoll, argumentou que a lei foi mal aplicada, adianta a agência norte-americana de notícias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O juiz, que também condenou Sean ‘Diddy’ Combs a uma multa de 500 mil dólares, defendeu que era necessária uma pena longa para dissuasão e que não estava convencido de que, se Combs for libertado, os crimes não se repetissem.

A audiência de sentença decorreu na sexta-feira, no tribunal de Nova Iorque, onde o magnata do ‘hip hop’ foi julgado, contando com a sua presença e perante uma grande multidão.

Durante a audiência, Sean “Diddy” Combs pediu desculpa e classificou o seu comportamento passado como “repugnante, vergonhoso e doentio”, acrescentando que a sua violência doméstica é um fardo que terá de carregar para o resto da vida.

Sean “Diddy” Combs foi detido em setembro de 2024 e acusado de conspiração de crime organizado, extorsão e de duas acusações de tráfico sexual, que envolviam as ex-namoradas Cassie Ventura e ‘Jane’ (pseudónimo).

Sean "Diddy" Combs condenado a mais de quatro anos de prisão

Estados Unidos da América

Sean "Diddy" Combs condenado a mais de quatro anos de prisão

Atrás das grades desde 16 de setembro de 2024, rap(...)

O músico foi absolvido em julho das principais acusações, que tinham pena mais gravosa, de prisão perpétua, e condenado por duas acusações referentes a um crime de prostituição, incluindo transporte com intenção de promover prostituição.

Os procuradores pediam 11 anos de prisão para Sean “Diddy” Combs, com 55 anos, fundador da Bad Boy Records e que foi durante décadas uma figura multifacetada na cultura hip hop.

Combs foi sentenciado ao abrigo da Lei Mann, que torna ilegal transportar alguém através das fronteiras estaduais para fins de prostituição ou outros atos sexuais ilegais.

Os procuradores instaram o juiz a rejeitar a leniência, dizendo que as testemunhas temem pela sua segurança se for libertado.

Os advogados de Combs defendiam a sua libertação imediata, alegando que a longa pena pedida pelos procuradores é “extremamente desproporcional” ao crime.

O seu julgamento de quase dois meses num tribunal federal de Manhattan contou com testemunhos de mulheres que descreveram ter sido espancadas, ameaçadas, abusadas sexualmente e chantageadas por Combs.

A procuradora Christy Slavik disse ao juiz distrital dos EUA, Arun Subramanian, que não condenar Combs a uma pena de prisão significativa seria, na prática, permitir-lhe escapar impune de anos de violência doméstica.

O advogado Jason Driscoll, da defesa de Combs, disse ao juiz que a Lei Mann nunca deveria ter sido aplicada ao músico.

A defesa também não escondeu os seus esforços para obter o perdão presidencial de Donald Trump, hipótese já rejeitada numa entrevista pelo republicano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 04 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026