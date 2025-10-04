Advogados do músico Sean ‘Diddy’ Combs planeiam recorrer da sentença de prisão

Os advogados do músico norte-americano Sean ‘Diddy’ Combs, condenado na sexta-feira, em Nova Iorque, a quatro anos e dois meses de prisão, por crimes relacionados com prostituição, planeiam recorrer da sentença, noticiou hoje a agência Associated Press.

O advogado de defesa, Jason Driscoll, argumentou que a lei foi mal aplicada, adianta a agência norte-americana de notícias.

O juiz, que também condenou Sean ‘Diddy’ Combs a uma multa de 500 mil dólares, defendeu que era necessária uma pena longa para dissuasão e que não estava convencido de que, se Combs for libertado, os crimes não se repetissem.

A audiência de sentença decorreu na sexta-feira, no tribunal de Nova Iorque, onde o magnata do ‘hip hop’ foi julgado, contando com a sua presença e perante uma grande multidão.

Durante a audiência, Sean “Diddy” Combs pediu desculpa e classificou o seu comportamento passado como “repugnante, vergonhoso e doentio”, acrescentando que a sua violência doméstica é um fardo que terá de carregar para o resto da vida.

Sean “Diddy” Combs foi detido em setembro de 2024 e acusado de conspiração de crime organizado, extorsão e de duas acusações de tráfico sexual, que envolviam as ex-namoradas Cassie Ventura e ‘Jane’ (pseudónimo).