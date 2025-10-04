Ataque russo atinge comboio de passageiros e faz pelo menos 30 feridos na Ucrânia

04 out, 2025 - 10:45 • João Malheiro
[Atualizado às 11h20 com declarações de Zelensky]
Um ataque russo atingiu um comboio que levava passageiros a bordo, provocando vários feridos, na cidade de Shostka, na província ucraniana de Sumy, este sábado.
A informação é da imprensa ucraniana que cita uma mensagem no Telegram do líder da província Sumy, Oleh Hryhorov.
"O inimigo atingiu deliberadamente uma infraestrutura civil - um comboio com passageiros na rota Shostka-Kiev. Há passageiros feridos", lê-se.
Segundo a "Suspilne", a estação de rádio e televisão pública da Ucrânia, há pelo menos 30 feridos a registar.
De acordo com o responsável regional, uma missão de salvamento encontra-se a caminho do local.
A Rússia tem atacado, frequentemente, o sistema ferroviário da Ucrânia nos últimos dois meses.
Volodymyr Zelensky já reagiu ao ataque, publicando um vídeo nas suas redes sociais em que é possível ver carruagens destruídas e em chamas.
O líder da Ucrânia nega qualquer hipótese da Rússia não estar a par de que havia passageiros a bordo do comboio atingido e diz que o mundo "não pode ignorar este terror".
"ouvimos declarações firmes da Europa e da América – e já passou da hora de transformá-las em realidade, juntamente com todos que se recusam a aceitar assassinatos e terror como normais", apela Zelensky.
"Falar da boca para fora não basta agora. É preciso uma ação firme", acrescenta, ainda, o Presidente da Ucrânia..