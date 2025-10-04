Elementos da flotilha dizem que foram "tratados como animais" por Israel

Ativistas pró-palestinianos, participantes da flotilha humanitária Global Sumud, que chegaram hoje a Istambul, depois expulsos de Israel, disseram à imprensa que foram sujeitos a violência e "tratados como animais".

A flotilha Global Sumud foi intercetada na passada quarta-feira, quando se aproximava da costa da Faixa de Gaza.

Centenas de ativistas a bordo dos barcos foram detidos pelas forças israelitas e aguardam a deportação. Entre os detidos, encontravam-se os 137 cidadãos de 13 países, incluindo 36 turcos, que chegaram hoje a Istambul.

"Fomos intercetados por um grande número de embarcações militares", disse à AFP Paolo Romano, conselheiro regional da Lombardia, em Itália, no aeroporto de Istambul. "Todos os barcos foram atacados por agentes fortemente armados e trazidos para terra", disse o jovem de 29 anos.

"Obrigaram-nos a ajoelhar, de bruços. E se nos mexêssemos, espancavam-nos. Gozavam connosco, insultavam-nos e batiam-nos", acrescentou Paolo Romano. "Usavam violência psicológica e física".

Em Israel, foram levados para uma prisão, onde permaneceram presos sem permissão para sair e sem água, segundo o seu testemunho.

"Abriam a porta à noite e gritavam connosco com armas para nos assustar", acrescentou. "Éramos tratados como animais".

O jornalista italiano Lorenzo D'Agostino, que também estava a bordo da flotilha, disse à AFP que "foram raptados em águas internacionais enquanto estavam a 55 milhas [pouco mais de 100Km] de Gaza".

A bordo da flotilha, que incluía cerca de 45 embarcações, estavam também políticos e ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg.

"Passámos dois dias infernais na prisão. Agora estamos livres graças à pressão da opinião pública internacional que apoia a Palestina", afirmou.

"Espero sinceramente que esta situação termine em breve, porque a forma como fomos tratados é bárbara", acrescentou.

Iylia Balais, uma ativista malaia de 28 anos, disse à AFP que a interceção dos barcos por Israel foi "a pior experiência" que já teve.

"Fomos algemados com as mãos atrás das costas, não conseguíamos andar, alguns de nós foram obrigados a deitar-se de bruços, depois foi-nos negada água e alguns de nós não receberam medicação", relatou.