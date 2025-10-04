Espanha confirma primeiro caso de dermatite nodular contagiosa em exploração pecuária

04 out, 2025 - 14:09 • Lusa
Espanha confirmou este sábado o primeiro caso de dermatite nodular contagiosa (DNC) numa exploração pecuária na região de Alt Empordà, na Catalunha, tendo o Governo acionado medidas de controlo.
França já tinha reportado 67 surtos e Itália 47. Esta doença não se transmite a humanos.
O Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Alimentação do Governo catalão precisou que a doença foi confirmada através de testes realizados no Laboratório Veterinário Central de Algete, em Madrid.
Para conter o surto, a Generalitat (Governo da Catalunha) ativou um conjunto de medidas, que inclui o controlo da área onde foi detetada a doença, de modo a evitar a sua propagação para as explorações agrícolas vizinhas.
Segundo informação publicada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) de Portugal, a dermatose nodular contagiosa é uma doença viral, que afeta bovinos e alguns ruminantes selvagens, como o búfalo de água.
O vírus é transmitido, principalmente, por moscas, mosquitos e carraças, mas também através do contacto direto em animais doentes e sãos.
A transmissão indireta, por exemplo, através de água e alimentos contaminados também é possível.
Os sintomas mais comuns de DNC são febre, anorexia, salivação excessiva, corrimento óculo-nasal e diminuição da produção de leite.
Podem surgir lesões nos animais sob a forma de nódulos e tumefações.
A taxa de mortalidade é de cerca de 10%. Contudo, não existe tratamento para a doença e a vacinação está proibida na União Europeia, exceto em casos de emergência.
A DNC é uma doença de notificação obrigatória e Portugal é considerado um país livre desta doença.