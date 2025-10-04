Menu
Ex-ministra nacionalista deve tornar-se na primeira mulher a liderar o Japão

04 out, 2025 - 11:27 • Lusa

A oposição parece demasiado fragmentada para impedir Takaichi de ser eleita primeira-ministra nos próximos dias.

A+ / A-

Sanae Takaichi, uma nacionalista de direita, foi eleita este sábado líder do Partido Liberal Democrático (PLD) e deverá tornar-se em breve a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão.

O PLD - partido que lidera o Governo - pode ter perdido a maioria absoluta em ambas as câmaras do Parlamento neste ano, mas a oposição parece demasiado fragmentada para impedir Takaichi de ser eleita primeira-ministra nos próximos dias, na semana de 13 de outubro, segundo os meios de comunicação locais.

Sanae Takaichi, de 64 anos, vai suceder a Shigeru Ishiba, que foi eleito chefe do Governo em outubro de 2024 e se demitiu no mês passado.

No segundo escrutínio, que aconteceu este sábado e no qual votaram apenas os representantes eleitos e os membros do PLD, Sanae Takaichi superou o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, de 44 anos.

Takaichi terá de garantir que o PLD - um partido nacionalista de direita no poder quase ininterruptamente desde 1955, mas agora cada vez mais rejeitado pelos eleitores -, recupere parte da sua antiga glória.

"Com todos vós, inaugurámos uma nova era para o PLD", disse a nova líder aos seus pares alguns minutos após a sua eleição.

A líder do PLD e provável primeira-ministra do Japão terá de enfrentar questões como o envelhecimento da população do arquipélago e a colossal dívida nacional, a economia em crise e as crescentes preocupações com a imigração.

